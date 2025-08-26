Το BYD που έγινε το ταχύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο (video)

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για ηλεκτρικό αυτοκίνητο: 472,41 km/h στη Γερμανία

Το YANGWANG U9 Track Edition διαθέτει 4 ηλεκτροκινητήρες με πάνω από 3.000 PS

Εξελιγμένη αεροδυναμική, ανάρτηση DiSus-X και ειδικά semi-slick ελαστικά για ταχύτητες πίστας

Μονοκόκ ανθρακονημάτων και ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1.200V για κορυφαία ασφάλεια και σταθερότητα

Η επίδοση που έγραψε ιστορία

Η YANGWANG, η premium μάρκα της BYD, κατέρριψε κάθε προηγούμενο όριο, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το U9 Track Edition έφτασε τα 472,41 km/h στην πίστα δοκιμών ATP (Automotive Testing Papenburg) στη Γερμανία, με οδηγό τον έμπειρο Marc Basseng.

Πρόκειται για μια επίδειξη δύναμης που δεν αφορά μόνο το ταχύμετρο, αλλά την πρακτική απόδειξη ότι τα ηλεκτρικά supercars μπορούν πλέον να ξεπεράσουν σε απόδοση τα παραδοσιακά θερμικά.

Η τεχνολογία πίσω από το ρεκόρ

Το U9 Track Edition βασίζεται στην πλατφόρμα e4, με τέσσερις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες των 555 kW ο καθένας. Η συνολική ισχύς ξεπερνά τους 3.000 PS, με αναλογία 1.217 PS ανά τόνο – επίπεδο που συναντάμε μόνο σε hypercars.

Η αρχιτεκτονική 1.200V και το προηγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης διασφαλίζουν σταθερή απόδοση, ακόμη και υπό ακραία καταπόνηση. Παράλληλα, το λογισμικό κατανέμει τη ροπή σε κάθε τροχό ανεξάρτητα, προσφέροντας αστραπιαία απόκριση και βελτιωμένο έλεγχο.

Ανάρτηση και δυναμική

Η ενεργή ανάρτηση DiSus-X Intelligent Body Control μπορεί να ρυθμίζει σε πραγματικό χρόνο κάθε τροχό, περιορίζοντας τις κλίσεις και βελτιώνοντας την πρόσφυση. Το αποτέλεσμα είναι ότι το U9 δεν είναι απλώς γρήγορο στην ευθεία, αλλά διατηρεί υψηλές ταχύτητες με ασφάλεια ακόμη και σε απαιτητικές στροφές.

Αεροδυναμική και ελαστικά

Παρότι παραμένει κοντά στη σχεδίαση του μοντέλου παραγωγής, το U9 Track Edition φέρει επιπλέον αεροδυναμικά βοηθήματα από ανθρακονήματα, όπως splitter και προφυλακτήρες.

Η συνεργασία με τη Giti Tire οδήγησε σε ειδικά semi-slick ελαστικά με νέα τεχνολογία, που μειώνουν την ολίσθηση της ζάντας μέσα στο ελαστικό και βελτιώνουν τη σταθερότητα στις μεγάλες ταχύτητες.

Δομή και ασφάλεια

Το αμάξωμα είναι μονοκόκ από ανθρακονήματα βάρους άνω των 110 κιλών, ενισχυμένο με χάλυβα θερμής διαμόρφωσης και αλουμίνιο υψηλής αντοχής. Η δομή αυτή εξασφαλίζει ακαμψία, χαμηλό βάρος και κορυφαία ασφάλεια σε περίπτωση σύγκρουσης.

Ορόσημο για την ηλεκτροκίνηση

Το U9 Track Edition δεν είναι απλώς ένα concept, αλλά η απόδειξη ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να φτάσει σε επίπεδα επιδόσεων που μέχρι πρότινος ανήκαν αποκλειστικά σε supercars με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η επίδοση των 472,41 km/h το καθιστά το ταχύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο, με το όριο να μην τίθεται όπως βλέπουμε και στο βίντεο από την ισχύ, αλλά από την αεροδυναμική σταθερότητα σε ταχύτητες πάνω από 450 km/h.

Τι κρατάμε;

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ : 472,41 km/h στη Γερμανία.

: 472,41 km/h στη Γερμανία. 4 ηλεκτροκινητήρες με πάνω από 3.000 PS .

με πάνω από . Ενεργή ανάρτηση DiSus-X και ειδικά ελαστικά για σταθερότητα σε πίστα.

και ειδικά ελαστικά για σταθερότητα σε πίστα. Μονοκόκ ανθρακονημάτων για ακαμψία και ασφάλεια.

για ακαμψία και ασφάλεια. Σημείο-σταθμός: τα ηλεκτρικά supercars ξεπερνούν τα θερμικά.

Πηγή: autotypos.gr

