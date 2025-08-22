Mercedes και BMW: Από εχθροί γίνονται…συνεργάτες;

Σε μια περίοδο που η αυτοκινητοβιομηχανία αναδιαμορφώνεται, ακόμη και παραδοσιακοί ανταγωνιστές όπως η Mercedes-Benz και η BMW δείχνουν διατεθειμένοι να αφήσουν πίσω τους τη διαχρονική κόντρα για χάρη μιας απρόσμενης συνεργασίας.

Η Mercedes αναζητά νέους τετρακύλινδρους κινητήρες για plug-in και range-extender λύσεις.

Η BMW μπορεί να προσφέρει τον B48 2.0 Turbo, έναν κινητήρα με ευρεία εφαρμογή.

Συζητείται ακόμη και εργοστάσιο στις ΗΠΑ για αποφυγή δασμών.

Η συμφωνία θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 2027 και να καλύψει μοντέλα από A-Class μέχρι GLC.

Από ανταγωνιστές, τώρα… συνέταιροι;

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία είναι γεμάτη παραδόσεις, αλλά και αιώνιους ανταγωνισμούς. Ένα από τα πιο σκληρά δίπολα ήταν πάντα αυτό μεταξύ Mercedes-Benz και BMW. Κι όμως, οι ισορροπίες αλλάζουν: οι δύο εταιρίες βρίσκονται σε προχωρημένες συνομιλίες, ώστε η BMW να προμηθεύει τετρακύλινδρους κινητήρες στη Mercedes από το 2027. Αν συμβεί, θα είναι μια ιστορική συνεργασία που μέχρι πρόσφατα θα έμοιαζε αδιανόητη.

Γιατί χρειάζεται η Mercedes τη BMW;

Ο λόγος είναι απλός: η Mercedes έχει σήμερα τον 1.5 M252, έναν κινητήρα που φτιάχνεται σε κοινοπραξία με την Geely και τη Renault στην Κίνα. Αυτό σημαίνει υψηλοί δασμοί στις ΗΠΑ, άρα περιορισμένες εξαγωγές. Επιπλέον, ο κινητήρας αυτός δεν έχει σχεδιαστεί εξαρχής για υβριδικά ή range-extender σχήματα.

Αντίθετα, η BMW διαθέτει τον 2.0 B48 turbo, που μπορεί να τοποθετηθεί είτε εγκάρσια είτε κατά μήκος, με έτοιμες λύσεις για plug-in hybrid. Έτσι, η Mercedes κερδίζει χρόνο και εξοικονομεί πόρους R&D, αποφεύγοντας να αναπτύξει νέο μοτέρ από το μηδέν.

Ποια μοντέλα αφορά;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο BMW κινητήρας θα μπορούσε να βρεθεί σε μια ευρεία γκάμα Mercedes, από τις πιο προσιτές μέχρι τις μεσαίες κατηγορίες:

CLA και GLA , για την κατηγορία C-SUV και compact sedan.

, για την κατηγορία C-SUV και compact sedan. C-Class και E-Class , που συνεχίζουν να ποντάρουν σε plug-in εκδόσεις.

, που συνεχίζουν να ποντάρουν σε plug-in εκδόσεις. Το νέο “Little G” SUV αλλά και τη GLC, όπου το μέγεθος και το βάρος απαιτούν έναν πιο ισχυρό τετρακύλινδρο.

Η επιλογή έχει λογική: στα μεγάλα μοντέλα η Mercedes μπορεί να συνεχίσει με δικούς της εξακύλινδρους ή V8, αφήνοντας τους μικρούς κινητήρες στη συνεργασία με τη BMW.

Κοινό εργοστάσιο στις ΗΠΑ;

Ένα ακόμη κεφάλαιο της συμφωνίας είναι η πιθανότητα δημιουργίας κοινού εργοστασίου κινητήρων στην Αμερική. Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο εταιρίες θα αποφύγουν τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα και θα έχουν άμεση πρόσβαση στην κρίσιμη αγορά των ΗΠΑ. Είναι μια στρατηγική κίνηση που ταιριάζει στο νέο τοπίο, όπου η ηλεκτροκίνηση δεν έχει ακόμα αποδώσει τα αναμενόμενα κέρδη και οι παραδοσιακοί κινητήρες παραμένουν απαραίτητοι.

Η οπτική της BMW

Για τη BMW, αυτή η συνεργασία σημαίνει καθαρό κέρδος. Διαθέτει υπερπαραγωγική ικανότητα στο εργοστάσιο της Steyr στην Αυστρία, και η συμφωνία με τη Mercedes σημαίνει ότι θα αξιοποιήσει αυτή τη δυναμικότητα, εξασφαλίζοντας νέα έσοδα χωρίς επιπλέον κόστος εξέλιξης. Παράλληλα, η ενίσχυση του B48 ως “standard” κινητήρα πολλών premium μοντέλων εδραιώνει τη φήμη του ως μια από τις πιο επιτυχημένες μονάδες της κατηγορίας. Μάλιστα, πρόκειται για έναν κινητήρα που έχει ήδη «δανείσει» σε άλλες μάρκες, καθώς και το νέο Toyota Supra 2.0 εφοδιάζεται με αυτό το μοτέρ.

Αντιδράσεις και συμβολισμός

Η είδηση προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Σε μερίδα του κοινού θεωρείται “ταπεινωτικό” για τη Mercedes να προμηθεύεται μοτέρ από τον μεγάλο της αντίπαλο. Άλλοι το βλέπουν ρεαλιστικά: σε μια εποχή που οι επενδύσεις στα ηλεκτρικά εξαντλούν δισεκατομμύρια, τέτοιες συνεργασίες είναι αναπόφευκτες.

Η ουσία είναι πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια σπάνια στιγμή: δύο από τα πιο ιστορικά σήματα της Γερμανίας ίσως μοιράζονται όχι μόνο την αγορά, αλλά και την καρδιά των αυτοκινήτων τους.

Τι κρατάμε;

Η Mercedes βρίσκεται σε συζητήσεις με την BMW για τον δανεισμό τετρακύλινδρων κινητήρων.

Ο B48 της BMW είναι το πιθανότερο μοτέρ, έτοιμο για plug-in hybrid εφαρμογές.

Στόχος η αποφυγή δασμών και η μείωση κόστους R&D, ίσως με εργοστάσιο στις ΗΠΑ.

Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι μια ιστορική συνεργασία που αλλάζει τον χάρτη των premium αυτοκινητοβιομηχανιών.

