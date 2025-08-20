Τιμές ρεκόρ για θέσεις πάρκινγκ στην Αθήνα: Μια θέση φτάνει να κοστίζει όσο… ένα διαμέρισμα

Οι τιμές των θέσεων στάθμευσης στην Αθήνα έχουν εκτοξευτεί στα ύψη, ακολουθώντας την ανοδική πορεία των ενοικίων, με κάποιες περιπτώσεις να φτάνουν ή ακόμα και να ξεπερνούν το κόστος αγοράς διαμερίσματος.

Οι εξωφρενικές τιμές

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, στην καρδιά της πρωτεύουσας, θέση στάθμευσης 12 τ.μ. έχει τιμή έως και 170.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θέσεις 9,89 τ.μ. στο κέντρο πωλούνται έως 150.000 ευρώ. Στην Κηφισιά, μία θέση 10,12 τ.μ. αγγίζει επίσης τις 170.000 ευρώ, ενώ στο Νέο Ηράκλειο οι τιμές φτάνουν τα 107.631 ευρώ για θέση 10,13 τ.μ.

Η μεσίτρια Άννα Μοκάκου επισημαίνει ότι οι πιο εξωφρενικές τιμές στο μητρώο αγοραπωλησιών δεν αντανακλούν απαραίτητα πραγματικές συναλλαγές, αλλά μπορεί να κρύβουν άλλους λόγους που δεν είναι άμεσα διακριτοί.

Όπως εξηγεί, μία πιο ρεαλιστική μέση τιμή για θέση στάθμευσης σε περιοχές με έλλειψη χώρου κυμαίνεται μεταξύ 40.000 και 50.000 ευρώ για 10 έως 12 τ.μ. χώρο.

