ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο ηλεκτρικό Jaecoo 5: Ο ανταγωνιστής του Peugeot e-2008 έρχεται με 400 km αυτονομία

Η κινεζική Jaecoo επιβεβαίωσε την άφιξη του νέου 5 στην ευρωπαϊκή αγορά, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο 2025.

Το νέο SUV τοποθετείται απέναντι σε μοντέλα όπως το Peugeot e-2008, το Hyundai Kona Electric και το Kia EV3, συνδυάζοντας προσιτή τιμή, αξιοπρεπή αυτονομία και σύγχρονο εξοπλισμό.

Επιδόσεις και μπαταρία

Το Jaecoo E5 (όπως το ονομάζουν στη βρετανική αγορά) διαθέτει μοτέρ 204 PS με 287 Nm στον εμπρός άξονα, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία LFP 61,1 kWh προσφέρει αυτονομία έως 400 km (248 μίλια), ενώ η φόρτιση σε ταχυφορτιστή DC 80 kW γεμίζει από 30% έως 80% σε μόλις 27 λεπτά.

Η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Σχεδίαση και εσωτερικό

Η ηλεκτρική έκδοση διαφοροποιείται από το θερμικό Jaecoo 5 με την αφαίρεση σχεδόν όλων των εμπρός εισαγωγών, αντικαθιστώντας τες με επίπεδα πάνελ που βελτιώνουν την αεροδυναμική.

Στο εσωτερικό, δεσπόζει η κάθετη οθόνη αφής 13,2’’ με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ η καμπίνα φιλοξενεί έως πέντε επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται σε 480 λίτρα, επεκτεινόμενος σε 1.180 λίτρα με τα πίσω καθίσματα διπλωμένα.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

