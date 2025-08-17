Καλοκαίρι: Το «κόλπο της πόρτας» που «δροσίζει» το αυτοκίνητο σε 10 δευτερόλεπτα! (Video)

Στην Ελλάδα ζούμε, όλοι έχουμε μπει σε ένα αυτοκίνητο που «ψήνεται» ώρες κάτω από τον ήλιο και νιώσαμε αυτή την απαίσια και αποπνικτική αίσθηση, σαν να βρίσκεσαι μέσα σε φούρνο.

Οι περισσότεροι απλά οπλίζονται με υπομονή, ανοίγουν τα παράθυρα και βάζουν «τέρμα» τον κλιματισμό, με τη μονάδα να πιέζεται αφόρητα, προσπαθώντας να μετατρέψει την λάβρα σε κάτι ανεκτό: μια διαδικασία που μπορεί να χρειαστεί και περισσότερο από πέντε λεπτά.

Κι όμως, υπάρχει κάτι πολύ απλό, ανέξοδο και ήδη εγκαταστημένο στο αυτοκίνητο σου, που μπορεί να ρίξει άμεσα τη θερμοκρασία στο εσωτερικού του. Το μόνο που χρειάζεσαι, είναι… μία πόρτα και ένα παράθυρο.

Πώς λειτουργεί το «Κόλπο της Πόρτας»

-Κατέβασε εντελώς ένα παράθυρο στην πλευρά του συνοδηγού ή πίσω δεξιά.

-Πήγαινε στην απέναντι πλευρά (π.χ. πόρτα οδηγού).

-Άνοιξε και κλείσε την πόρτα 5-6 φορές με σχετικά γρήγορο αλλά ήπιο ρυθμό, χωρίς να την χτυπάς

Αυτό δημιουργεί ένα ρεύμα αέρα που ωθεί την θερμή «μάζα» έξω από το εσωτερικό του αυτοκινήτου και την αντικαθιστά με φρέσκο αέρα από έξω. Το φαινόμενο βασίζεται σε απλή δυναμική ρευστών: όταν ανοιγοκλείνει η πόρτα, δημιουργείται υποπίεση που τραβάει τον αέρα έξω από την καμπίνα, ότι κάνει πάνω κάτω και ένας ανεμιστήρας.

Δεδομένου του ότι μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο η θερμοκρασία αέρα μπορεί να ξεπεράσει εύκολα τους 60 βαθμούς κελσίου, η αντικατάσταση του με «φρέσκο» αέρα από έξω, ακόμα και αν αυτός είναι στους 35+ βαθμούς, σημαίνει ένα σίγουρα πιο υποφερτό περιβάλλον.

Αφού «διώξεις» τον καυτό αέρα, από το εσωτερικό, τότε ενεργοποίησε τον κλιματισμό και επίλεξε αμέσως, λειτουργία ανακύκλωσης. Έτσι το σύστημα δεν θα προσπαθεί να ψύξει 70°C θερμοκρασία εσωτερικού, αλλά έναν ήδη πιο δροσερό χώρο.

Αποτέλεσμα: Πιο γρήγορη ψύξη, λιγότερη κατανάλωση, λιγότερη ταλαιπωρία.

Πηγή: autotypos.gr

