Στην Ελλάδα το νέο Tesla Model Y Performance – Πόσο κοστίζει και τι προσφέρει (photos/video)

Το νέο Tesla Model Y Performance έφτασε στην Ελλάδα με 460 PS, 0-100 σε 3,5’’ και αυτονομία 580 km WLTP. Δείτε την τιμή και τι προσφέρει η κορυφαία έκδοση του best-seller SUV.
Η Tesla παρουσίασε στην Ελλάδα το νέο Model Y Performance, την κορυφαία έκδοση του πιο δημοφιλούς SUV της. Η νέα έκδοση βασίζεται στη σχεδιαστική και τεχνολογική ανανέωση που είδαμε φέτος στη γκάμα του Model Y, προσθέτοντας μοναδικά στοιχεία που τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα του.
Η εμφάνιση διαφοροποιείται με ειδικά σχεδιασμένα εμπρός και πίσω μέρη, μεγαλύτερη αεροτομή από ανθρακόνημα, γυαλιστερά μαύρα φινιρίσματα και νέες ζάντες 21″ Arachnid 2.0 με aero καλύμματα. Οι κόκκινες δαγκάνες φρένων και τα διακριτικά Performance συμπληρώνουν τη σπορ εικόνα.
Στο εσωτερικό, τα νέα καθίσματα Performance με ηλεκτρική επέκταση μαξιλαριών μηρών, τα carbon ένθετα και τα πεντάλ αλουμινίου ενισχύουν την αίσθηση σπορ πολυτέλειας. Το κέντρο ελέγχου είναι η ολοκαίνουργια οθόνη αφής 16” με 80% περισσότερα pixel σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις.
Το νέο Model Y Performance αποδίδει 460 PS και χάρη στη νέα μονάδα κίνησης υψηλών επιδόσεων, ολοκληρώνει τα 0-100 km/h σε 3,5 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 250 km/h, καθιστώντας το ένα από τα ταχύτερα EV της κατηγορίας του.
Με κατανάλωση 16,2 kWh/100 km, η αυτονομία φτάνει τα 580 km WLTP, χάρη στη νέα μπαταρία υψηλής ενεργειακής πυκνότητας. Η φόρτιση υποστηρίζεται από το δίκτυο Supercharger της Tesla, ενώ το όχημα διαθέτει αναβαθμισμένο σασί με νέα ελατήρια, ράβδους σταθεροποίησης και προσαρμοζόμενη ανάρτηση, που προσαρμόζεται δυναμικά στις συνθήκες του δρόμου.
Το νέο Tesla Model Y Performance είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή 61.990 ευρώ. Οι πρώτες παραδόσεις θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο, ενώ τα αυτοκίνητα για την Ευρώπη κατασκευάζονται στο Gigafactory Berlin-Brandenburg.
Για όσους θέλουν να το δουν από κοντά, το νέο Performance εκτίθεται ήδη σε Tesla Stores στην Ελλάδα, ενώ οι παραγγελίες γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.
