27.10.2025 12:18

Στους Δήμους η Οδική Ασφάλεια – Τι αλλάζει στους δρόμους

27.10.2025 12:18
dimotiki_astynomia

Το νομοσχέδιο με τίτλο “Ψηφιακή Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας – Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και Προστίμων – Δίκτυο Καμερών – Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Συστήματος Καμερών και Προστίμων – Διαδικασία Ψηφιακής Βεβαίωσης Τροχονομικών Παραβάσεων”, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, ενσωματώνει τους δήμους στο εθνικό δίκτυο οδικής ασφάλειας.

Το νομοσχέδιο δημιουργεί νέο θεσμικό πλαίσιο και ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα, συνδέοντας ΕΛ.ΑΣ., Τροχαία, Περιφέρειες και Δήμους για την καταγραφή και διαχείριση τροχονομικών παραβάσεων μέσω του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι μπορούν να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κάμερες, κατόπιν έγκρισης του νέου φορέα ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΛ.ΑΣ. Η Δημοτική Αστυνομία εντάσσεται πλέον ως αρμόδιο όργανο ελέγχου, με δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής και έκδοσης πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων.

Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ενστάσεις, οι οποίες θα επεξεργάζονται από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, προβλέπεται απόδοση ποσοστού των προστίμων στους δήμους, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, αποκλειστικά για έργα και δράσεις οδικής ασφάλειας.

Οι δήμοι που συμμετάσχουν ενεργά στο δίκτυο καμερών θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα, πρόσθετα έσοδα και εργαλεία πολιτικής οδικής ασφάλειας. Οι πολίτες θα ενημερώνονται ψηφιακά για παραβάσεις, πληρώνοντας ηλεκτρονικά και ασκώντας ενστάσεις χωρίς φυσική παρουσία.

Η διαβούλευση είναι ανοικτή μέχρι την Πέμπτη 6.11.2025, με στόχο οι φορείς της Αυτοδιοίκησης να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός συστήματος που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής οδικής ασφάλειας.

Τι κρατάμε;

Ενιαίο ψηφιακό σύστημα: Ενοποιεί ΕΛ.ΑΣ.–Τροχαία–Περιφέρειες–Δήμους για καταγραφή/διαχείριση παραβάσεων.

Δημοτικές κάμερες με κανόνες: Εγκατάσταση από Δήμους μόνο με έγκριση ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. και σύμφωνη γνώμη ΕΛ.ΑΣ.

Δημοτική Αστυνομία “ψηφιακή”: Πλήρης ένταξη, ηλεκτρονική βεβαίωση παραβάσεων.

Όλα online για τον πολίτη: Ενημέρωση, πληρωμές, ενστάσεις εξ αποστάσεως.

Έσοδα με στόχευση: Ποσοστό προστίμων στους Δήμους αποκλειστικά για έργα οδικής ασφάλειας.

Διαβούλευση έως 6/11/2025: Κλειδί για προσαρμογές στις ανάγκες της τοπικής οδικής ασφάλειας.

Πηγή: autotypos.gr

