Ποιο καύσιμο θα αντικαταστήσει το diesel

Η BMW ανοίγει τον δρόμο για μια «μετά-diesel» εποχή με το HVO100, ένα καύσιμο από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (Hydrotreated Vegetable Oil) που μπορεί να τροφοδοτεί απευθείας σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες. Στόχος; Να μειωθεί άμεσα το αποτύπωμα CO₂ του τεράστιου υπάρχοντος στόλου στην Ευρώπη, χωρίς αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες ανεφοδιασμού.

Τι είναι το HVO100 και γιατί ενδιαφέρει τους στόλους

Το HVO100 είναι συνθετικό «βιο-ντίζελ» δεύτερης γενιάς, συμβατό με τους ήδη σε λειτουργία diesel κινητήρες (EN15940). Σύμφωνα με τη BMW, η χρήση του μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO₂e έως και 90% σε σχέση με το ορυκτό πετρέλαιο, ανάλογα με την πρώτη ύλη και την εφοδιαστική αλυσίδα. Επειδή τροφοδοτείται από κοινή αντλία και δεν απαιτεί μετατροπές, αποτελεί πρακτικό εργαλείο για άμεση απανθρακοποίηση μεγάλων στόλων.

Demo fleets με απόδειξη… αντλίας

Η BMW λανσάρει δοκιμαστικούς στόλους σε Γερμανία και Ιταλία (παράλληλα με εσωτερικό εταιρικό στόλο) και φέρνει κάτι κρίσιμο με στόχο τη διαφάνεια. Ένα σύστημα ελέγχου ανεφοδιασμών που διασταυρώνει τα δεδομένα του αυτοκινήτου με τα στοιχεία πληρωμών του διαχειριστή. Έτσι αποδεικνύεται ότι τα οχήματα τρέχουν αποκλειστικά με HVO100, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για «CNF-only» (Carbon Neutral Fuels only) στόλους και για θεσμική αναγνώριση των μειώσεων CO₂.

