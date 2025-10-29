Τέλη κυκλοφορίας μοτοσικλετών 2026: Πόσα είναι και πώς πληρώνονται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα τέλη κυκλοφορίας είναι η ετήσια οικονομική υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη οχήματος που κυκλοφορεί νόμιμα στους ελληνικούς δρόμους. Για τις μοτοσικλέτες, ο τρόπος υπολογισμού παραμένει σταθερός εδώ και πάνω από μια δεκαετία και βασίζεται αποκλειστικά στον κυβισμό του κινητήρα. Εν αναμονή λοιπόν της ανακοίνωσης για την έναρξη των πληρωμών και τις καταληκτικές ημερομηνίες εξετάζουμε το τι ισχύει και αν έχει αλλάξει κάτι.
Η νομοθεσία που καθορίζει τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα είναι το άρθρο 17 του Νόμου 3888/2010 (ΦΕΚ Α’ 175/30-09-2010).
Για τις Ι.Χ. δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, η διάταξη αυτή ορίζει ρητά ότι:
«Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται βάσει του κυβισμού του κινητήρα».
Η ίδια θέση επαναλαμβάνεται και στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1214/31-10-2011 του Υπουργείου Οικονομικών, που παραμένει σε πλήρη ισχύ.
Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία τροποποίηση με νεότερο νόμο ή ΦΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα όπου τα τέλη εξαρτώνται από τις εκπομπές CO₂ ή το έτος ταξινόμησης, οι μοτοσικλέτες εξακολουθούν να υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα.
Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 17 του Ν. 3888/2010, τα τέλη κυκλοφορίας για τις μοτοσικλέτες έχουν ως εξής:
|Κυβισμός κινητήρα (κ.εκ.)
|Ετήσιο τέλος κυκλοφορίας (€)
|Έως 300 κ.εκ.
|22 €
|301 – 785 κ.εκ.
|55 €
|786 – 1.071 κ.εκ.
|120 €
|1.072 – 1.357 κ.εκ.
|135 €
|1.358 – 1.548 κ.εκ.
|240 €
|1.549 – 1.738 κ.εκ.
|265 €
|1.739 – 1.928 κ.εκ.
|300 €
|1.929 – 2.357 κ.εκ.
|630 €
|Πάνω από 2.357 κ.εκ.
|840 € και άνω
Οι ιδιοκτήτες που δεν επιθυμούν να πληρώσουν τέλη για το επόμενο έτος μπορούν να θέσουν τη μοτοσικλέτα σε ψηφιακή ακινησία, επίσης μέσω της πλατφόρμας myCar.
Οι ιδιοκτήτες που δεν επιθυμούν να πληρώσουν τέλη για το επόμενο έτος μπορούν να θέσουν τη μοτοσικλέτα σε ψηφιακή ακινησία, επίσης μέσω της πλατφόρμας myCar.
Αρκεί να δηλώσουν την ακινησία πριν την εκπνοή του έτους και να μην κυκλοφορήσουν το όχημα. Η παράνομη κυκλοφορία οχήματος σε ακινησία επισύρει αυστηρά πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων.
Πηγή: autotypos.gr
