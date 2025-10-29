search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:52
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 13:16

Τέλη κυκλοφορίας μοτοσικλετών 2026: Πόσα είναι και πώς πληρώνονται

29.10.2025 13:16
motosikleta_2910_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Τα τέλη κυκλοφορίας είναι η ετήσια οικονομική υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη οχήματος που κυκλοφορεί νόμιμα στους ελληνικούς δρόμους. Για τις μοτοσικλέτες, ο τρόπος υπολογισμού παραμένει σταθερός εδώ και πάνω από μια δεκαετία και βασίζεται αποκλειστικά στον κυβισμό του κινητήρα. Εν αναμονή λοιπόν της ανακοίνωσης για την έναρξη των πληρωμών και τις καταληκτικές ημερομηνίες εξετάζουμε το τι ισχύει και αν έχει αλλάξει κάτι.

Νομικό πλαίσιο και επίσημες πηγές

Η νομοθεσία που καθορίζει τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα είναι το άρθρο 17 του Νόμου 3888/2010 (ΦΕΚ Α’ 175/30-09-2010).

Για τις Ι.Χ. δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, η διάταξη αυτή ορίζει ρητά ότι:

«Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται βάσει του κυβισμού του κινητήρα».

Η ίδια θέση επαναλαμβάνεται και στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1214/31-10-2011 του Υπουργείου Οικονομικών, που παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία τροποποίηση με νεότερο νόμο ή ΦΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα όπου τα τέλη εξαρτώνται από τις εκπομπές CO₂ ή το έτος ταξινόμησης, οι μοτοσικλέτες εξακολουθούν να υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα.

Ποια είναι τα ποσά ανά κυβισμό

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 17 του Ν. 3888/2010, τα τέλη κυκλοφορίας για τις μοτοσικλέτες έχουν ως εξής:

Κυβισμός κινητήρα (κ.εκ.)Ετήσιο τέλος κυκλοφορίας (€)
Έως 300 κ.εκ.22 €
301 – 785 κ.εκ.55 €
786 – 1.071 κ.εκ.120 €
1.072 – 1.357 κ.εκ.135 €
1.358 – 1.548 κ.εκ.240 €
1.549 – 1.738 κ.εκ.265 €
1.739 – 1.928 κ.εκ.300 €
1.929 – 2.357 κ.εκ.630 €
Πάνω από 2.357 κ.εκ.840 € και άνω

Τρόποι πληρωμής τελών κυκλοφορίας μοτοσικλετών (σύμφωνα με ΑΑΔΕ & gov.gr)

Βήμα / Μέθοδος – Περιγραφή διαδικασίας – Πού πραγματοποιείται – Τι χρειάζεται ο πολίτης – Πηγή / Νομική αναφορά

  1. Έκδοση ειδοποιητηρίου (υποχρεωτική) – Εκδίδεις το ειδοποιητήριο με ποσό και κωδικούς RF/QR μέσω myCAR ή myAADEapp – Ψηφιακή πλατφόρμα ΑΑΔΕ: mycar.aade.gov.gr – ΑΦΜ και αριθμός κυκλοφορίας μοτοσικλέτας – ΑΑΔΕ-«Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet»
  2. Πληρωμή μέσω e-banking / mobile banking – Καταχώρηση της Ταυτότητας Οφειλής (RF) ή σάρωση QR στο web banking. Το ποσό ενημερώνεται αυτόματα – Όλες οι ελληνικές τράπεζες & e-banking apps Κωδικός RF ή QR από το ειδοποιητήριο – ΑΑΔΕ-Οδηγίες πληρωμής μέσω τραπεζών
  3. Πληρωμή σε τραπεζικό κατάστημα (ταμείο) – Πληρώνεις στο γκισέ με το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο. Το τραπεζικό σύστημα ενημερώνει αυτόματα την ΑΑΔΕ – Εξουσιοδοτημένες τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha κ.λπ.) – Εκτυπωμένο ειδοποιητήριο ή Ταυτότητα Οφειλής (RF) – Απόφαση Υπ. Οικονομικών-Καθορισμός φορέων είσπραξης τελών κυκλοφορίας
  4. Πληρωμή στα ΕΛΤΑ – Εξόφληση στο ταμείο με έντυπο ειδοποιητηρίου. Το σύστημα ΕΛΤΑ συνδέεται με ΔΙΑΣ – Καταστήματα ΕΛΤΑ πανελλαδικά – Εκτυπωμένο ειδοποιητήριο / κωδικός RF – ΕΛΤΑ-Υπηρεσία πληρωμών Δημοσίου μέσω ΔΙΑΣ
  5. Πληρωμή μέσω myAADEapp (ψηφιακή άμεση) – Σάρωση του QR code και άμεση πληρωμή με συνδεδεμένο ηλεκτρονικό πορτοφόλι ή banking app – Εφαρμογή myAADEapp (κινητό) – Είσοδος στο myAADEapp, QR κωδικός – ΑΑΔΕ-εφαρμογή myAADEapp για φυσικά πρόσωπα
  6. Ειδικές περιπτώσεις – E-παράβολο – Για εξόφληση ειδικών παραβόλων (όχι ετήσιων τελών) π.χ. επανακυκλοφορία, ακινησία, εκδίδεται e-Παράβολο – gsis.gr/eparavolo – ΑΦΜ & επιλογή κατηγορίας παραβόλου – Υπ. Οικονομικών / ΓΓΠΣ-Απόφαση ΠΟΛ.1163/2013

Τι ισχύει για μοτοσικλέτες σε ακινησία

Οι ιδιοκτήτες που δεν επιθυμούν να πληρώσουν τέλη για το επόμενο έτος μπορούν να θέσουν τη μοτοσικλέτα σε ψηφιακή ακινησία, επίσης μέσω της πλατφόρμας myCar.

Αρκεί να δηλώσουν την ακινησία πριν την εκπνοή του έτους και να μην κυκλοφορήσουν το όχημα. Η παράνομη κυκλοφορία οχήματος σε ακινησία επισύρει αυστηρά πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων.

Τι κρατάμε

  • Τα τέλη κυκλοφορίας των μοτοσικλετών υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει κυβισμού
  • Δεν επηρεάζονται από εκπομπές CO₂ ή έτος ταξινόμησης
  • Τα ποσά προκύπτουν από το άρθρο 17 του Ν. 3888/2010 και παραμένουν αμετάβλητα από το 2011
  • Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω myCar της ΑΑΔΕ έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους
  • Η μη πληρωμή ή εκπρόθεσμη πληρωμή επιφέρει διπλασιασμό του ποσού ως πρόστιμο

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τα πέντε φθηνότερα υβριδικά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς

CURPA Formentor: Το πιο ελκυστικό μεσαίο SUV στην Ελλάδα απέκτησε φθηνότερη υβριδική έκδοση

Στους Δήμους η Οδική Ασφάλεια – Τι αλλάζει στους δρόμους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

voultepsi_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα από τη δήλωση Βούλτεψη: «Από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν τα παιδιά στα Τέμπη» – «Μνημείο αθλιότητας και τοξικότητας», απαντά η Κουμουνδούρου

antras-gineka-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Οι άνδρες χρειάζονται διπλάσια άσκηση από τις γυναίκες για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:48
Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

1 / 3