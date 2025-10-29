search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 13:12
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 10:02

CURPA Formentor: Το πιο ελκυστικό μεσαίο SUV στην Ελλάδα απέκτησε φθηνότερη υβριδική έκδοση

29.10.2025 10:02
Formentor_15tsi_005

Η CUPRA έχει καταφέρει κάτι σπάνιο στην εποχή των «όμοιων» SUV: να δημιουργήσει μοντέλα με ξεκάθαρη ταυτότητα, που δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις της αγοράς αλλά διαμορφώνουν νέες. Το Formentor ήταν το πρώτο αμιγώς CUPRA μοντέλο και εξελίχθηκε γρήγορα σε σημείο αναφοράς για όσους θέλουν ένα μεσαίο SUV με προσωπικότητα. Με τη διάθεση της πιο προσιτής υβριδικής έκδοσης στην Ελλάδα, η μάρκα στοχεύει πλέον σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Η έκδοση 1.5 eTSI 150hp DSG MHEV φέρνει την τεχνολογία ήπιας υβριδικής υποβοήθησης σε ένα πακέτο που συνδυάζει την εμφάνιση, την ποιότητα και το αυτόματο κιβώτιο που ζητούν οι σύγχρονοι αγοραστές. Τοποθετείται με αρχική τιμή 35.490 €, καλύπτοντας την ανάγκη όσων θέλουν κάτι ανώτερο από το «μέσο όρο», χωρίς όμως να φτάνουν σε επίπεδα κόστους premium κατασκευαστών.

Η εικόνα που κάνει τη διαφορά

Το Formentor δεν μοιάζει με μια SUV-παραλλαγή άλλου μοντέλου. Οι αναλογίες του, με χαμηλότερο ύψος σε σχέση με τα περισσότερα C-SUV, του δίνουν μια πιο δυναμική εικόνα που τραβάει βλέμματα χωρίς υπερβολές. Αυτή η σχεδιαστική προσέγγιση το έκανε να ξεχωρίζει από την πρώτη μέρα παρουσίας του στην αγορά και παραμένει έως σήμερα ένα από τα πιο ελκυστικά μοντέλα στην κατηγορία.

Δείτε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Στους Δήμους η Οδική Ασφάλεια – Τι αλλάζει στους δρόμους

Ποιο καύσιμο θα αντικαταστήσει το diesel

«Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. σε αυτοσχέδιους αγώνες στα Μέγαρα: Συνελήφθη ο 32χρονος που διοργάνωσε τις κόντρες – Βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
emirates_ahmad_tamim_new
BUSINESS

Emirates: Νέος διευθυντής Ελλάδας και Αλβανίας ο Ahmad Tamim

trump_2910_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Απέτρεψα έναν πιθανό πόλεμο Ινδίας-Πακιστάν, απειλώντας τις δύο χώρες με την επιβολή δασμών 250%» (video)

mitsotakis_ypourgiko_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων

parastasi3-new
ΘΕΑΤΡΟ

Το αριστουργηματικό «Τέλος του Παιχνιδιού» του Samuel Beckett στο Θέατρο Ιλίσια – Σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου

exetastiki-opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα ΠΑΣΟΚ για άμεση κατάθεση των «Φραπέ» και Σεμερτζίδου – Η αντίδραση της αντιπολίτευσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 13:10
emirates_ahmad_tamim_new
BUSINESS

Emirates: Νέος διευθυντής Ελλάδας και Αλβανίας ο Ahmad Tamim

trump_2910_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Απέτρεψα έναν πιθανό πόλεμο Ινδίας-Πακιστάν, απειλώντας τις δύο χώρες με την επιβολή δασμών 250%» (video)

mitsotakis_ypourgiko_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων

1 / 3