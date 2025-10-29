CURPA Formentor: Το πιο ελκυστικό μεσαίο SUV στην Ελλάδα απέκτησε φθηνότερη υβριδική έκδοση

Η CUPRA έχει καταφέρει κάτι σπάνιο στην εποχή των «όμοιων» SUV: να δημιουργήσει μοντέλα με ξεκάθαρη ταυτότητα, που δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις της αγοράς αλλά διαμορφώνουν νέες. Το Formentor ήταν το πρώτο αμιγώς CUPRA μοντέλο και εξελίχθηκε γρήγορα σε σημείο αναφοράς για όσους θέλουν ένα μεσαίο SUV με προσωπικότητα. Με τη διάθεση της πιο προσιτής υβριδικής έκδοσης στην Ελλάδα, η μάρκα στοχεύει πλέον σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Η έκδοση 1.5 eTSI 150hp DSG MHEV φέρνει την τεχνολογία ήπιας υβριδικής υποβοήθησης σε ένα πακέτο που συνδυάζει την εμφάνιση, την ποιότητα και το αυτόματο κιβώτιο που ζητούν οι σύγχρονοι αγοραστές. Τοποθετείται με αρχική τιμή 35.490 €, καλύπτοντας την ανάγκη όσων θέλουν κάτι ανώτερο από το «μέσο όρο», χωρίς όμως να φτάνουν σε επίπεδα κόστους premium κατασκευαστών.

Η εικόνα που κάνει τη διαφορά

Το Formentor δεν μοιάζει με μια SUV-παραλλαγή άλλου μοντέλου. Οι αναλογίες του, με χαμηλότερο ύψος σε σχέση με τα περισσότερα C-SUV, του δίνουν μια πιο δυναμική εικόνα που τραβάει βλέμματα χωρίς υπερβολές. Αυτή η σχεδιαστική προσέγγιση το έκανε να ξεχωρίζει από την πρώτη μέρα παρουσίας του στην αγορά και παραμένει έως σήμερα ένα από τα πιο ελκυστικά μοντέλα στην κατηγορία.

