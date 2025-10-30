search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:15
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web

30.10.2025 11:29

Το νέο κουπέ της Mercedes-AMG που θα «χτυπήσει» την Porsche 911 GT3 RS

30.10.2025 11:29
mercedes-amg-gt-track-sport

H Mercedes-AMG έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες τις επερχόμενης αντιπάλου της Porsche 911 GT3 RS, η οποία ονομάζεται GT Track Sport. Το νέο κουπέ παρουσιάστηκε αρχικά τον Ιούλιο και βασίζεται στη δεύτερη γενιά της AMG GT, έχοντας υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις.

Πρόκειται για ένα μοντέλο παραγωγής εστιασμένη στην πίστα, το οποίο επωφελείται από την «εκλεπτυσμένη αεροδυναμική» και την «έξυπνη ελαφριά κατασκευή» του για να κοιτάξει στα μάτια το απόλυτο track «όπλο» της Porsche.

Με V8 κινητήρα

Εκτός από την ελαφριά κατασκευή και τα ακραία αεροδυναμικά στοιχεία, η Mercedes-ΑΜG αποκάλυψε άλλη μια «μικρή» λεπτομέρεια που όλοι οι fans της περίμεναν να ακούσουν: η νέα AMG GT Track Sport θα τροφοδοτείται από έναν V8 κινητήρα, ενώ αναμένεται να μας δώσει μια πρώτη γεύση από την επόμενη σειρά GT Black – παραδοσιακά το πιο ακραίο μοντέλο παραγωγής της AMG.

Αναφορικά, αυτή τη στιγμή η πιο ακραία έκδοση του GT δεύτερης γενιάς είναι η AMG GT 63 PRO, της οποίας ο κινητήρας αποδίδει 603 ίππους, με την απόδοση του κινητήρα της GT Track Sport να αναμένεται να ανεβάσει τον πήχη ακόμα ψηλότερα.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

