31.10.2025 10:27

Tο 25% των θανάτων από τροχαία στην ΕΕ σχετίζεται με το αλκοόλ

31.10.2025 10:27
car_accident_shutterstock

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 25% όλων των θανάτων από τροχαία σε ολόκληρη την ΕΕ σχετίζεται με το αλκοόλ. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ είναι μία από τις τρεις κύριες αιτίες θανάτου, ενώ οι άλλες αιτίες είναι η υπερβολική ταχύτητα και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Περίπου 6.500 θάνατοι θα μπορούσαν να αποτραπούν κάθε χρόνο εάν όλοι οι οδηγοί τηρούσαν στον νόμο και δεν οδηγούσαν εφόσον έκαναν χρήση αλκοόλ.

Η Ευρώπη είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ στον κόσμο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος των 9,2 λίτρων καθαρού αλκοόλ που καταναλώνεται ετησίως είναι ενδεικτικό στοιχείο της όλης κατάστασης, ενώ κρύβει μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών. Χώρες όπως η Μάλτα, η Νορβηγία και η Σουηδία έχουν χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ σε σχέση με την Εσθονία, την Τσεχία και την Ιρλανδία.

Το αλκοόλ, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, επηρεάζει την νηφαλιότητα του οδηγού. Οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα και τη συμπεριφορά κυμαίνονται από την αναισθησία μετά από μεγάλες ποσότητες αλκοόλ έως την εξασθένηση των γνωστικών ικανοτήτων μετά από μικρές δόσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το αλκοόλ επηρεάζει την δυνατότητα οδήγησης, ακόμη και κάτω από τα επιτρεπτά επίπεδα αλκοόλ που ισχύουν σε αρκετές χώρες της ΕΕ.

Οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει αλκοόλ διατρέχουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο εμπλοκής σε ατυχήματα από εκείνους που δεν έχουν καθόλου αλκοόλ στο αίμα τους. Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται ραγδαία με την αύξηση της περιεκτικότητας σε αλκοόλ στο αίμα. Έχει εκτιμηθεί ότι ένα BAC 0,8g/l αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος ενός οδηγού 2,7 φορές σε σύγκριση με ένα μηδενικό BAC. Όταν ένας οδηγός έχει BAC 1,5g/l, το ποσοστό τραυματισμών σε ατυχήματα είναι 22 φορές μεγαλύτερο από αυτό ενός νηφάλιου οδηγού. Το ποσοστό ατυχημάτων όχι μόνο αυξάνεται ραγδαία με την αύξηση του BAC, αλλά το ατύχημα γίνεται πιο σοβαρό. Με BAC 1,5g/l, το ποσοστό ατυχημάτων για θανατηφόρα ατυχήματα είναι περίπου 200 φορές μεγαλύτερο από αυτό των νηφάλιων οδηγών.

Εγκατάσταση συσκευής ανίχνευσης αλκοόλ

Η Ιταλία έχει πλέον καταστήσει υποχρεωτική για τους οδηγούς που έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, την εγκατάσταση συσκευής ασφάλισης αλκοόλ στο όχημά τους υπό ορισμένες συνθήκες. Όλοι οι οδηγοί που έχουν καταδικαστεί με περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα (BAC) άνω των 0,8 g/l πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή για δύο χρόνια (εφόσον εκτίσουν την ποινή αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας για 6-12 μήνες). Για περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 1,5 g/l, η απαίτηση αυξάνεται στα τρία έτη χρήσης (μετά την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για 1-2χρόνια). Μόνο εξουσιοδοτημένα συνεργεία μπορούν να εγκαταστήσουν τη συσκευή, με στεγανοποίηση ασφαλείας και έγκυρο πιστοποιητικό βαθμονόμησης, το οποίο θα πρέπει να επανεκδίδεται ετησίως, ενώ θα υπάρχουν κυρώσεις για μη εγκατάσταση, παραβίαση, τροποποίηση ή παράκαμψη της συσκευής.

Εκτός από την Ιταλία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συσκευή ανίχνευσης αλκοόλ εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Φιλανδία.

1 / 3