Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Από όλες τις παραβάσεις που καταγράφουν οι αρχές στους ελληνικούς δρόμους, η παραβίαση STOP θεωρείται από τις πιο συχνές και επικίνδυνες. Πλέον, είναι και από τις πιο αυστηρά τιμωρούμενες, ειδικά σε περίπτωση υποτροπής ή όταν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) αλλάζει ριζικά το πλαίσιο των προστίμων και των ποινών, κάνοντας διάκριση ανάμεσα σε παράβαση με ή χωρίς πρόκληση συμβάντος.
Μέχρι πρόσφατα, ο νόμος δεν έκανε καμία διάκριση: όποιος αγνοούσε το STOP αντιμετώπιζε πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες και, σε αρκετές περιπτώσεις, προσωρινή στέρηση πινακίδων. Πλέον, το τοπίο αλλάζει δραστικά, με στόχο να μειωθούν οι επικίνδυνες συμπεριφορές που προκαλούν δεκάδες σοβαρά ατυχήματα κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με το νέο Κ.Ο.Κ., για όσους παραβιάζουν τη σήμανση χωρίς να προκαλέσουν ατύχημα, προβλέπεται:
Αν όμως υπάρξει υποτροπή, οι κυρώσεις αυξάνονται δραματικά:
Η ρύθμιση στοχεύει να λειτουργήσει προληπτικά, καθώς η παράβαση STOP είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες πλευρικών συγκρούσεων μέσα σε αστικό περιβάλλον.
Αν από την παραβίαση προκύψει τροχαίο ατύχημα, το νέο πλαίσιο γίνεται πολύ πιο αυστηρό:
Οι υποτροπές αντιμετωπίζονται πλέον ως σοβαρές παραβάσεις υψηλού κινδύνου:
Η διάταξη αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση του νομοθέτη να αντιμετωπίσει την παραβίαση STOP όχι ως «τυπικό λάθος», αλλά ως πράξη με δυνητικά εγκληματικές συνέπειες.
Η πινακίδα Ρ-2 («Υποχρεωτική διακοπή πορείας») δεν βρίσκεται τυχαία σε κάθετη οδό ή επικίνδυνη διασταύρωση. Η αγνόησή της σημαίνει ότι ο οδηγός παραβιάζει το δικαίωμα προτεραιότητας και συχνά εισέρχεται σε οδό ταχείας κυκλοφορίας χωρίς έλεγχο. Οι στατιστικές της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό τροχαίων με τραυματισμούς οφείλεται σε παραβίαση STOP ή ερυθρού σηματοδότη.
Πηγή: autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Η Seat ανανεώνει το Ibiza και το Arona
Το Honda «0 α» παρουσιάστηκε στο Japan Mobility Show 2025 (photos/videos)
Ο Όμιλος Συγγελίδη πραγματοποίησε με επιτυχία το Ετήσιο Συνέδριο After Sales 2025 (photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.