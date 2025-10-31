Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

Από όλες τις παραβάσεις που καταγράφουν οι αρχές στους ελληνικούς δρόμους, η παραβίαση STOP θεωρείται από τις πιο συχνές και επικίνδυνες. Πλέον, είναι και από τις πιο αυστηρά τιμωρούμενες, ειδικά σε περίπτωση υποτροπής ή όταν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) αλλάζει ριζικά το πλαίσιο των προστίμων και των ποινών, κάνοντας διάκριση ανάμεσα σε παράβαση με ή χωρίς πρόκληση συμβάντος.

Μέχρι πρόσφατα, ο νόμος δεν έκανε καμία διάκριση: όποιος αγνοούσε το STOP αντιμετώπιζε πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες και, σε αρκετές περιπτώσεις, προσωρινή στέρηση πινακίδων. Πλέον, το τοπίο αλλάζει δραστικά, με στόχο να μειωθούν οι επικίνδυνες συμπεριφορές που προκαλούν δεκάδες σοβαρά ατυχήματα κάθε χρόνο.

Παράβαση STOP χωρίς πρόκληση συμβάντος

Σύμφωνα με το νέο Κ.Ο.Κ., για όσους παραβιάζουν τη σήμανση χωρίς να προκαλέσουν ατύχημα, προβλέπεται:

Πρόστιμο 350 ευρώ

Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες

Αν όμως υπάρξει υποτροπή, οι κυρώσεις αυξάνονται δραματικά:

1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 €, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες

Πρόστιμο 1.000 €, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 €, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Η ρύθμιση στοχεύει να λειτουργήσει προληπτικά, καθώς η παράβαση STOP είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες πλευρικών συγκρούσεων μέσα σε αστικό περιβάλλον.

Παράβαση STOP με πρόκληση συμβάντος

Αν από την παραβίαση προκύψει τροχαίο ατύχημα, το νέο πλαίσιο γίνεται πολύ πιο αυστηρό:

Πρόστιμο 700 ευρώ

Αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες

Οι υποτροπές αντιμετωπίζονται πλέον ως σοβαρές παραβάσεις υψηλού κινδύνου:

1η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 €, αφαίρεση άδειας για 4 έτη

Πρόστιμο 2.000 €, αφαίρεση άδειας για 4 έτη 2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000 €, αφαίρεση άδειας για 8 έτη

Η διάταξη αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση του νομοθέτη να αντιμετωπίσει την παραβίαση STOP όχι ως «τυπικό λάθος», αλλά ως πράξη με δυνητικά εγκληματικές συνέπειες.

Γιατί το STOP θεωρείται κρίσιμο

Η πινακίδα Ρ-2 («Υποχρεωτική διακοπή πορείας») δεν βρίσκεται τυχαία σε κάθετη οδό ή επικίνδυνη διασταύρωση. Η αγνόησή της σημαίνει ότι ο οδηγός παραβιάζει το δικαίωμα προτεραιότητας και συχνά εισέρχεται σε οδό ταχείας κυκλοφορίας χωρίς έλεγχο. Οι στατιστικές της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό τροχαίων με τραυματισμούς οφείλεται σε παραβίαση STOP ή ερυθρού σηματοδότη.

Τι κρατάμε

Η παραβίαση STOP χωρίς συμβάν τιμωρείται πλέον με 350 € και 30 ημέρες αφαίρεσης άδειας .

τιμωρείται πλέον με και . Αν προκληθεί ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται (700 €) και η αφαίρεση άδειας φτάνει τις 60 ημέρες .

(700 €) και η αφαίρεση άδειας φτάνει τις . Σε υποτροπές , οι κυρώσεις φτάνουν έως και 8 χρόνια αφαίρεση άδειας .

, οι κυρώσεις φτάνουν έως και . Το νέο πλαίσιο ξεχωρίζει τη σοβαρότητα ανάλογα με το αποτέλεσμα της παράβασης.

ανάλογα με το αποτέλεσμα της παράβασης. Στόχος είναι να περιοριστεί μια επικίνδυνη, αλλά συχνή συνήθεια πολλών οδηγών που θεωρούν το STOP «προαιρετικό».

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η Seat ανανεώνει το Ibiza και το Arona

Το Honda «0 α» παρουσιάστηκε στο Japan Mobility Show 2025 (photos/videos)

Ο Όμιλος Συγγελίδη πραγματοποίησε με επιτυχία το Ετήσιο Συνέδριο After Sales 2025 (photos)