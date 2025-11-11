Επίθεση Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίες και σε βουλευτή του κόμματός του που διαφωνεί μαζί του

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς που κανονικά θα λάβουν αφού αρθεί η δημοσιονομική παράλυση.

Αν και μοιάζει να παίρνει μορφή ο τερματισμός του αδιεξόδου έπειτα από συμφωνία στη Γερουσία, το shutdown συνεχίζεται για πάνω από 40 ημέρες, γεγονός άνευ προηγουμένου, στερώντας τους μισθούς σε πάνω από 1 εκατομμύριο λειτουργούς του ομοσπονδιακού κράτους, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Ο κλάδος αυτός παρουσιάζει υψηλό επίπεδο απουσιών και, για να αποφευχθούν δυστυχήματα, οι αρχές ζήτησαν την περασμένη εβδομάδα από τις εταιρείες αεροπορικών μεταφορών να ακυρώσουν και να μειώσουν τις πτήσεις, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

«Όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στη δουλειά τώρα», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία για έμφαση, όπως συνηθίζει, και προσθέτοντας τρία θαυμαστικά. «Όλοι όσοι δεν το κάνουν θα υποστούν μεγάλες παρακρατήσεις» μισθών, συνέχισε.

«Μπόνους 10.000 δολαρίων»

Υποσχέθηκε «μπόνους 10.000 δολαρίων» στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που φάνηκαν αληθινοί «πατριώτες» και συνέχισαν να ασκούν τα καθήκοντά τους παρότι απλήρωτοι.

Ερωτηθείς αργότερα από το Fox News πού θα βρει τα χρήματα για τα επιδόματα που έταξε, ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε πως αυτό «δεν έχει σημασία», ότι θα τα βρει από «οπουδήποτε».

«Η μεγάλη πλειονότητα» των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας «συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντα ενός από τα πιο απαιτητικά και αγχωτικά επαγγέλματα στον κόσμο, παρά το ότι δεν πληρωνόταν», αντέτεινε το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στον κλάδο (NATCA) σε τοποθέτησή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νωρίτερα χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η ένωση κάλεσε για ακόμη μια φορά τους κοινοβουλευτικούς να τερματίσουν το shutdown.

«Παρατράβηξε», πέταξε ο πρόεδρος του συνδικάτου Νικ Ντάνιελς, προσθέτοντας πως οι εργαζόμενοι που αντιπροσωπεύει «δεν θα έπρεπε ποτέ να μετατρέπονται σε πιόνια πολιτικού παιγνιδιού».

Προειδοποίησε εναντίον του ανθρώπινου κόστους της δημοσιονομικής παράλυσης, τονίζοντας πως η κατάσταση θέτει καθημερινά ακόμη περισσότερο σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

«Πλέον επί 41 ημέρες οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πλήττονται από οικονομική επισφάλεια που προκαλεί στρες, απόγνωση και πιέσεις, εμποδίζοντάς τους να συγκεντρώνονται 100% στην αποστολή τους», στηλίτευσε ο Νικ Ντάνιελς.

Πρόσθεσε πως οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν πώς να πληρώσουν «τα καύσιμα για να πάνε στη δουλειά» ή τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Ο κ. Ντάνιελς είπε ακόμη πως κάποιοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αναγκάζονται να κάνουν κι άλλες προσωρινές δουλειές για να καλύπτουν τα έξοδά τους, κάτι που αυξάνει την κόπωσή τους.

«Άγιοι»

Οι ακυρώσεις πτήσεων που ζήτησε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) σκοπό είχε να μειωθούν τα αεροσκάφη που επιτηρούν οι ελεγκτές, πολλοί από τους οποίους υποχρεώνονται να εργάζονται «έξι ημέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα», σύμφωνα με το NATCA.

Πέρα από τις 2.000 πτήσεις που ακυρώθηκαν χθες στις ΗΠΑ, άλλες 7.000 και πλέον καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

Στο αεροδρόμιο του Νούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, επιβάτες, παρά τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, δεν κατηγορούσαν τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

«Είναι ντροπή για τούτη τη χώρα πως οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται, θεωρώ πως είναι άγιοι που συνέχισαν να δουλεύουν τόσες μέρες απλήρωτοι», είπε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γουίλ Άστον-Ρις, συνταξιούχος που περίμενε για να επιβιβαστεί σε πτήση για το Σιάτλ, στην άλλη άκρη της χώρας.

Η Αντζελίν Μάθιους, φοιτήτρια 21 ετών, δυσκολευόταν να βρει λύση στη σπαζοκεφαλιά πώς θα επέστρεφε στη Λουιζιάνα (νότια). Μολαταύτα έκρινε ότι οι δημοκρατικοί έχουν δίκιο που προβάλλουν αντίσταση στη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο. «Όλο αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στον κόσμο, αλλά δεν είναι για το τίποτα. Ας ελπίζουμε ότι θα προκύψει κάτι θετικό», έκρινε.

Κάπου 2.000 χιλιόμετρα νοτιότερα, στο Μαϊάμι, ο Γουίλ Ρόουζις έλεγε πως θέλει να ελπίζει πως το αδιέξοδο οδεύει να επιλυθεί σε πολιτικό επίπεδο.

Ο Τραμπ εξαπολύει επίθεση εναντίον της βουλεύτριας Τέιλορ Γκριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Δευτέρα ότι η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει «παραστρατήσει», καθώς η σύμμαχός του από την πρώτη στιγμή, μορφή της αμερικανικής ριζοσπαστικής δεξιάς, τον παρότρυνε να επικεντρωθεί στην εσωτερική πολιτική.

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», πέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο για σχόλιο της βουλεύτριας που αντιπροσωπεύει την Τζόρτζια (νοτιοανατολικά) μέσω X.

President Trump told reporters in the Oval Office that he is "surprised" by Marjorie Taylor Greene's recent criticisms of his administration: "She’s lost her way." pic.twitter.com/2wGloJUGVl — New York Post (@nypost) November 10, 2025

«Θα ήθελα να δω ασταμάτητες συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την εσωτερική πολιτική, όχι για την εξωτερική πολιτική με ξένους ηγέτες», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Τέιλορ Γκριν, με αφορμή την επίσκεψη στην αμερικανική προεδρία του μεταβατικού Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα.

The new leader of Syria is a former Al Qaeda terrorist wanted by our government who is meeting with President Trump today at the White House on the U.S. Marine’s 250th anniversary.



He rose to power in Dec 2024, sanctions were lifted off Syria in June, and many Christians and… pic.twitter.com/El20YKN9VZ — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 10, 2025

Η πολιτικός πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις δηλώσεις που καλούν την παράταξή της, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αγοραστική δύναμη της μεσαίας τάξης στις ΗΠΑ.

Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ αντέτεινε χθες ότι βλέπει την προεδρία από «διεθνή, όχι τοπική» σκοπιά, κατηγορώντας τη σύμμαχό του ότι «σερβίρει σούπα» – κάνει πολιτική εξυπηρέτηση – στην «άλλη πλευρά», τους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς.

«Είναι εύκολο να πεις ‘ω, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για τον κόσμο’, όμως ο κόσμος είναι ο μεγαλύτερος πελάτης μας», σημείωσε ακόμη ο μεγιστάνας, δηλώνοντας «κατάπληκτος» για τις όχι και πολύ συγκαλυμμένες επικρίσεις της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα υπέστη την περασμένη εβδομάδα οδυνηρές ήττες σε τοπικές εκλογές. Η ερμηνεία ορισμένων αναλυτών ήταν πως οι Αμερικανοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ακρίβεια.

Διαφωνίες

Η καταπολέμηση του πληθωρισμού ήταν ανάμεσα στις βασικές υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας που τον οδήγησε για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο.

Αντιπρόσωπος της πιο ριζοσπαστικής πτέρυγας των ρεπουμπλικάνων, διαβόητη για ακραίες τοποθετήσεις της και διότι έχει ενστερνιστεί κάποιες από τις πιο ακραίες συνωμοσιολογικές θεωρίες, η κ. Τέιλορ Γκριν τους τελευταίους μήνες μοιάζει να παίρνει αποστάσεις από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Πρόσφατα δεν δίστασε να αποτίσει φόρο τιμής στην πρώην «speaker» – πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων – Νάνσι Πελόσι, όταν η δημοκρατική ανήγγειλε πως συνταξιοδοτείται από την πολιτική, δηλώνοντας στο CNN: «θα ήθελα το κόμμα μου να εξασφαλίζει αποτελέσματα όπως η Νάνσι Πελόσι εξασφάλιζε αποτελέσματα για το δικό της».

Ο πρόεδρος Τραμπ από την άλλη φόραγε συχνά στη συγκεκριμένη αντίπαλό του την ταμπέλα «φρικτή γυναίκα».

Ενώ σύχναζε στα πιο επιθετικά πόντκαστ του κινήματος MAGA («Make America Great Again», «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»), η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται σε πολύ πιο κλασικές πλατφόρμες, για παράδειγμα στο ABC News ή στο CNN. Κι απευθύνει εκκλήσεις για πολιτικό διάλογο προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των Αμερικανών.

Έχει ακόμη καλέσει επανειλημμένα να δημοσιοποιηθεί «όλο» το υλικό της «υπόθεσης Επστάιν», από το επώνυμο πλούσιου χρηματομεσίτη και σεξουαλικού αρπακτικού με θύματα πολλές νέες και ανήλικες και στενές σχέσεις με την υψηλή κοινωνία, που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης προτού δικαστεί.

Ο συγκεκριμένος φάκελος, που παθιάζει πολλούς οπαδούς του MAGA, αντιμετωπίζεται πλέον με εντεινόμενη δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο. Εν μέρει επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στο παρελθόν φιλική σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν, την περίοδο που οι δυο τους ήταν μορφές της κοσμικής ζωής της Νέας Υόρκης.

Όλ’ αυτά έχουν οδηγήσει μερίδα του αμερικανικού Τύπου να καταρτίζει σενάρια για τις ενδεχόμενες προεδρικές φιλοδοξίες της εθνικίστριας πολιτικού, η οποία μοιάζει να πηγαίνει ακόμη πιο πέρα από το σλόγκαν «America First» («πρώτα η Αμερική») του προέδρου Τραμπ, έχοντας υιοθετήσει το σύνθημα «America Only» («μόνο η Αμερική»).

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε συζητήσεις για την υιοθεσία παιδιού – «Έχει αλλάξει το καθεστώς»

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Τζέσικα Άλμπα – Ντάνι Ραμίρεζ: Επίσημα πια μαζί, δημοσίευσαν κοινές φωτογραφίες στο Instagram