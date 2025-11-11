Όταν η τεχνολογία… προδίδει: Εταιρία απέλυσε υπάλληλο επειδή έκανε 16.000 βήματα την ημέρα, ενώ ήταν σε άδεια ασθενείας

Ένας εργαζόμενος στην επαρχία Τζιανγκσού της ανατολικής Κίνας απολύθηκε, όταν η ίδια η τεχνολογία που χρησιμοποιούσε στην καθημερινότητά του τον «πρόδωσε».

Ο ιχνηλάτης βημάτων στο κινητό του τηλεφώνου κατέγραψε περισσότερα από 16.000 βήματα σε μία μόνο ημέρα — ακριβώς τότε που ο υπάλληλος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια λόγω πόνου στο πόδι.

Ο εργαζόμενος, ταυτοποιημένος ως Τσεν, είχε ζητήσει αρχικά αναρρωτική άδεια εξαιτίας τραυματισμού στην πλάτη, προσκομίζοντας επίσημη ιατρική γνωμάτευση. Μετά από έναν μήνα αποχής, επέστρεψε στη δουλειά, αλλά μέσα σε μόλις μισή ημέρα υπέβαλε νέο αίτημα άδειας, αυτή τη φορά λόγω έντονου πόνου στο δεξί πόδι. Οι γιατροί διέγνωσαν άκανθα πτέρνας και συνέστησαν ξεκούραση, οδηγώντας σε παράταση της αναρρωτικής άδειας.

Η παρατεταμένη απουσία προκάλεσε αντιδράσεις από τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία ζήτησε από τον Τσεν να παρουσιαστεί για να καταθέσει τα πρωτότυπα ιατρικά έγγραφα. Όταν ο εργαζόμενος έφτασε, η είσοδος του στο κτίριο απορρίφθηκε από την ασφάλεια και λίγες ημέρες αργότερα απολύθηκε με την αιτιολογία ότι είχε παρουσιάσει ψευδή στοιχεία για την υγεία του.

Ο Τσεν προσέφυγε σε διαιτησία εργατικού δικαίου, επιμένοντας ότι όλα τα έγγραφα ήταν αυθεντικά. Αρχικά δικαιώθηκε και η εταιρεία υποχρεώθηκε να του καταβάλει αποζημίωση ύψους 118.779 γιουάν.

Ωστόσο, η υπόθεση κλιμακώθηκε στο δικαστήριο, μετά από νέα προσφυγή της εταιρείας. Εκεί, η εργοδοσία παρουσίασε οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που έδειχνε τον Τσεν να κινείται γρήγορα προς το κτίριο την ημέρα της αναρρωτικής άδειας. Το «καταστροφικό» όμως στοιχείο ήταν το αρχείο από εφαρμογή που κατέγραψε τα βήματά του: ο μετρητής βημάτων έδειχνε πάνω από 16.000 βήματα εκείνη την ημέρα, παρά τον ισχυρισμό ότι δεν μπορούσε καν να περπατήσει.

Ο Τσεν υποστήριξε ότι τα στοιχεία δεν ήταν έγκυρα και ότι προσκόμισε πλήρη ιατρικό φάκελο, συμπεριλαμβανομένων διαγνωστικών εξετάσεων. Το δικαστήριο τελικά αποφάνθηκε ότι η απόλυσή του ήταν παράνομη και διέταξε την εταιρεία να τον αποζημιώσει για τις δύο δικαστικές διαδικασίες.

Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο ένα νέο ζήτημα: η τεχνολογία που καταγράφει κάθε μας κίνηση μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε αποδεικτικό στοιχείο — ακόμη και εναντίον μας.

