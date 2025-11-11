search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 15:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 12:59

Όταν η τεχνολογία… προδίδει: Εταιρία απέλυσε υπάλληλο επειδή έκανε 16.000 βήματα την ημέρα, ενώ ήταν σε άδεια ασθενείας

11.11.2025 12:59
perpatima

Ένας εργαζόμενος στην επαρχία Τζιανγκσού της ανατολικής Κίνας απολύθηκε, όταν η ίδια η τεχνολογία που χρησιμοποιούσε στην καθημερινότητά του τον «πρόδωσε».

Ο ιχνηλάτης βημάτων στο κινητό του τηλεφώνου κατέγραψε περισσότερα από 16.000 βήματα σε μία μόνο ημέρα — ακριβώς τότε που ο υπάλληλος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια λόγω πόνου στο πόδι.

Ο εργαζόμενος, ταυτοποιημένος ως Τσεν, είχε ζητήσει αρχικά αναρρωτική άδεια εξαιτίας τραυματισμού στην πλάτη, προσκομίζοντας επίσημη ιατρική γνωμάτευση. Μετά από έναν μήνα αποχής, επέστρεψε στη δουλειά, αλλά μέσα σε μόλις μισή ημέρα υπέβαλε νέο αίτημα άδειας, αυτή τη φορά λόγω έντονου πόνου στο δεξί πόδι. Οι γιατροί διέγνωσαν άκανθα πτέρνας και συνέστησαν ξεκούραση, οδηγώντας σε παράταση της αναρρωτικής άδειας.

Η παρατεταμένη απουσία προκάλεσε αντιδράσεις από τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία ζήτησε από τον Τσεν να παρουσιαστεί για να καταθέσει τα πρωτότυπα ιατρικά έγγραφα. Όταν ο εργαζόμενος έφτασε, η είσοδος του στο κτίριο απορρίφθηκε από την ασφάλεια και λίγες ημέρες αργότερα απολύθηκε με την αιτιολογία ότι είχε παρουσιάσει ψευδή στοιχεία για την υγεία του.

Ο Τσεν προσέφυγε σε διαιτησία εργατικού δικαίου, επιμένοντας ότι όλα τα έγγραφα ήταν αυθεντικά. Αρχικά δικαιώθηκε και η εταιρεία υποχρεώθηκε να του καταβάλει αποζημίωση ύψους 118.779 γιουάν.

Ωστόσο, η υπόθεση κλιμακώθηκε στο δικαστήριο, μετά από νέα προσφυγή της εταιρείας. Εκεί, η εργοδοσία παρουσίασε οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που έδειχνε τον Τσεν να κινείται γρήγορα προς το κτίριο την ημέρα της αναρρωτικής άδειας. Το «καταστροφικό» όμως στοιχείο ήταν το αρχείο από εφαρμογή που κατέγραψε τα βήματά του: ο μετρητής βημάτων έδειχνε πάνω από 16.000 βήματα εκείνη την ημέρα, παρά τον ισχυρισμό ότι δεν μπορούσε καν να περπατήσει.

Ο Τσεν υποστήριξε ότι τα στοιχεία δεν ήταν έγκυρα και ότι προσκόμισε πλήρη ιατρικό φάκελο, συμπεριλαμβανομένων διαγνωστικών εξετάσεων. Το δικαστήριο τελικά αποφάνθηκε ότι η απόλυσή του ήταν παράνομη και διέταξε την εταιρεία να τον αποζημιώσει για τις δύο δικαστικές διαδικασίες.

Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο ένα νέο ζήτημα: η τεχνολογία που καταγράφει κάθε μας κίνηση μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε αποδεικτικό στοιχείο — ακόμη και εναντίον μας.

Διαβάστε επίσης:

Τρόμος στη Γουατεμάλα: Εκτέλεση εργολάβου μέρα μεσημέρι στη μέση του δρόμου (Video, σκληρές εικόνες)

Ισημερινός: Μεταγωγή 300 κρατουμένων σε νέα φυλακή μετά τη σφαγή – Αδιανόητες δηλώσεις Νομπόα, «θα αρχίσουν την κλάψα»

Συναγερμός στην Ταϊβάν για τον τυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ – Απομακρύνθηκαν πάνω από 3.000 κάτοικοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Θραύσματα από σφαίρα βρέθηκαν στον 27χρονο – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» αρχές

iatropolis_1111_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ο Όμιλος Ιατρόπολις εγκαινιάζει το CyberKnife S7 – 40 χρόνια καινοτομίας

perpipoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος εταιρείας βιντεοσκοπούσε πελάτισσες στις τουαλέτες

djokovic-akropoli
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λαχάνιασε ο Τζόκοβιτς για μία φωτογράφιση: «Οταν πας στις 16:52 και η Ακρόπολη κλείνει στις 17:00…» (video)

Theodorikakos
ADVERTORIAL

8o AIF (Ενότητα Ανάπτυξη & Επενδύσεις): Ξεκλειδώνοντας την Ελλάδα του 2030: Επενδύσεις, Ανταγωνιστικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 15:32
skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Θραύσματα από σφαίρα βρέθηκαν στον 27χρονο – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» αρχές

iatropolis_1111_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ο Όμιλος Ιατρόπολις εγκαινιάζει το CyberKnife S7 – 40 χρόνια καινοτομίας

perpipoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος εταιρείας βιντεοσκοπούσε πελάτισσες στις τουαλέτες

1 / 3