Πενσιλβάνια: Τρεις αστυνομικοί νεκροί, δύο σε κρίσιμη κατάσταση από πυρά ενόπλου (photos/videos)

Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Τετάρτη στην Πενσιλβάνια εναντίον πέντε αστυνομικών, σκοτώνοντας τρεις και τραυματίζοντας άλλους δύο, προτού πέσει νεκρός, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας των ανατολικών ΗΠΑ.

«Πέντε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκαν από πυρά (…) τρία θανάσιμα», είπε ο Κρίστοφερ Πάρις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που αναμεταδόθηκε απευθείας από τηλεοπτικούς σταθμούς.

#PennsylvaniaShooting #YorkCounty: 3 cops killed, 2 injured in a shooting in North Codorus Township, York County, Pennsylvania, U.S. on the afternoon of Sept. 17 (local time, early hours of Sept. 18 Beijing time). Shooter dead, state police confirmed. pic.twitter.com/oebIo0tSU5 — 纤纤素手（互fo） (@xian_shou67114) September 18, 2025

Διευκρίνισε πως οι δυο αστυνομικοί που επέζησαν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση».

Ο δράστης χτυπήθηκε από πυρά των αστυνομικών και είναι επίσης νεκρός, συμπλήρωσε.

🇺🇸 ABD'de Pennsylvania eyaleti York County'de warrant servisi sırasında 5 polis vuruldu.



▫️ 3'ü ağır, 1'i kritik durumda, bir şerif yardımcısı yaralı.



▫️ Şüpheli kendini vurarak öldü. pic.twitter.com/GKGiHFqx2J September 18, 2025

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην κοινότητα Κοντόρους, στην κομητεία της Υόρκης, περίπου 185 χιλιόμετρα δυτικά της Φιλαδέλφειας.

BREAKING: Multiple fatalities following an officer-involved shooting in York County, Pennsylvania, according to the York Daily Record.



pic.twitter.com/5rZJwcoyNx September 17, 2025

Οι αστυνομικοί είχαν πάει στην περιοχή στο πλαίσιο έρευνας για ενδοοικογενειακή βία όταν έγιναν στόχος πυρών.

Παρών στη συνέντευξη Τύπου, ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζος Σαπίρο έκανε λόγο για «απόλυτα τραγική και συνταρακτική ημέρα για την κομητεία της Υόρκης και όλη την Πενσιλβάνια».

