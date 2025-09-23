Ισραήλ: Κλείνει το πέρασμα Άλενμπι – Η μοναδική δίοδος μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας

Το Ισραήλ σχεδιάζει να κλείσει το πέρασμα Άλενμπι, τη μοναδική δίοδο μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, από αύριο, Τετάρτη, και μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε ήμερα η παλαιστινιακή Γενική Αρχή για τα Σύνορα και τα Περάσματα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και η ισραηλινή Υπηρεσία Αεροδρομίων, που είναι υπεύθυνη για το συνοριακό πέρασμα, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Διαβάστε επίσης:

Σήμερα η ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Τι αναμένεται να πει για τη Γάζα

Η επιστήμη… αντεπιτίθεται και «αδειάζει» τον Τραμπ: Ασφαλής η παρακεταμόλη για τις εγκύους, δεν συνδέεται με τον αυτισμό

Αργεντινή: Καθώς το νεοφιλελεύθερο πείραμα του Μιλέι καταρρέει, οι ΗΠΑ τον στηρίζουν οικονομικα, με το… αζημίωτο