search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 19:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 19:10

Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση των βιολογικών και των θετών παιδιών του

23.09.2025 19:10
Errol Musk

Ο Έρολ Μασκ, ο 79χρονος πατέρας του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας Έλον Μασκ , κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών του από το 1993, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Τρίτη.

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί θα μπορούσαν να είναι ο λόγος για τον οποίο ο επιχειρηματίας, ο οποίος προσωρινά διετέλεσε σύμβουλος στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, σπάνια αναφέρει τον πατέρα του – και ότι μέλη της οικογένειας του Έλον Μασκ έχουν ζητήσει βοήθεια, γεγονός που τον ωθεί να αναλαμβάνει μερικές φορές δράση για να παρέμβει.

Ο Έρολ Μασκ απέρριψε τους ισχυρισμούς που αναφέρθηκαν από τους Times χωρίς δεύτερη σκέψη, λέγοντας στην εφημερίδα ότι ήταν «ανοησίες» και «ψευδείς».

Επικαλούμενη προσωπικές επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Έρολ Μασκ, ο οποίος έχει τουλάχιστον εννέα βιολογικά και θετά παιδιά και υπήρξε παντρεμένος με τρεις γυναίκες, «διατηρεί ισχυρό έλεγχο σε μεγάλο μέρος της οικογένειας».

Οι Times ανέφεραν ότι ο Έλον Μασκ δεν απάντησε στα αιτήματα της εφημερίδας για σχολιασμό.

Κρίνοντας από τα δικαστικά αρχεία, την προσωπική αλληλογραφία, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τις συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, οι Times ανέφεραν ότι η πρώτη κατηγορία εναντίον του Έρολ Μασκ ήταν το 1993, όταν η τετράχρονη θετή κόρη του είπε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει στο σπίτι της οικογένειας.

Μια δεκαετία αργότερα, η θετή του κόρη είπε ότι τον έπιασε να μυρίζει τα βρώμικα εσώρουχά της, ανέφεραν οι Times, προσθέτοντας ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας τον έχουν επίσης κατηγορήσει για κακοποίηση δύο από τις κόρες του και ενός θετού γιου.

Τρεις ξεχωριστές έρευνες από τις αρχές επιβολής του νόμου ξεκίνησαν, ανέφερε το μέσο, ​​επικαλούμενο αστυνομικά και δικαστικά αρχεία, καθώς και μαρτυρίες μελών οικογενειών. Δύο από τις έρευνες έληξαν χωρίς καμία ενέργεια, ενώ δεν είναι σαφές τι συνέβη στην τρίτη έρευνα.

«Δεν υπήρχαν στοιχεία επειδή αυτό είναι ανοησία», δήλωσε ο Έρολ Μασκ σε δήλωσή του στους Times, λέγοντας ότι «οι αναφορές είναι ψευδείς». Κατηγόρησε μέλη της οικογένειας που «έβαζαν τα παιδιά να λένε ψευδή πράγματα» και ότι προσπαθούσαν να εκβιάσουν τον Έλον, τον μεγαλύτερο γιο του.

Ο Έλον Μασκ περιέγραψε μια δύσκολη σχέση με τον Έρολ σε μια σπάνια περίπτωση που σχολίασε τον πατέρα του. Δήλωσε στο Rolling Stone το 2017 ότι ο πατέρας του είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό πράγμα που θα μπορούσατε να σκεφτείτε».

Ο Μασκ ανέφερε ότι πήγε να ζήσει με τον πατέρα του σε ηλικία 10 ετών, ενώ τα μικρότερα αδέλφια του, ο Κίμπαλ και η Τόσκα, έμειναν με τη μητέρα τους.

«Λυπόμουν τον πατέρα μου, επειδή η μητέρα μου είχε και τα τρία παιδιά. Φαινόταν πολύ λυπημένος και μόνος του. Έτσι σκέφτηκα, “Μπορώ να κάνω παρέα”», είπε.

Συνέχισε: «Δεν καταλάβαινα πραγματικά εκείνη την εποχή τι είδους άνθρωπος ήταν… Δεν ήταν καλή ιδέα».

Χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, είπε στην εφημερίδα: «Ο μπαμπάς μου θα έχει ένα προσεκτικά μελετημένο σχέδιο κακού. Θα σχεδιάσει το κακό».

Οι γάμοι του Έρολ Μασκ

Γεννημένος στην Πραιτόρια, ο Έρολ Μασκ παντρεύτηκε τρεις γυναίκες.

Το 1970 παντρεύτηκε τη διαιτολόγο και μοντέλο Μέι Χάλντεμαν, διαιτολόγο και μοντέλο. Έκαναν τρία παιδιά: τον Έλον, την Τόσκα και τον Κίμπαλ. Ο ζευγάρι χώρισε το 1979 και η γυναίκα έγραψε το 2019 ότι είχε δεχθεί σωματική και λεκτική κακοποίηση. Παράλληλα, ο Έλον Μασκ στη βιογραφία του αναφέρει ότι είχε τεταμένη σχέση με τον πατέρα του και είχε γράψει ότι δεν είχε ίχνος συμπόνιας και γινόταν τρομερά έξαλλος.

Μετά το διαζύγιο, ο Έλον έμεινε με τον πατέρα του. «Δεν ήξερα ακόμη πόσο απαίσιος ήταν», είπε στον βιογράφο του.

Το 1989 ο Έρολ Μασκ παντρεύτηκε για δεύτερη φορά το μοντέλο Σου Γουίλσον. Το 1989, ο Έλον Μασκ, τότε 17 ετών, έφυγε από τη Νότια Αφρική για τη Βόρεια Αμερική. Ο αδερφός και η αδερφή του αργότερα ακολούθησαν, όπως και η Μέι.

Ο Έρολ Μασκ παντρεύτηκε τρίτη φορά γύρω στο 1992 την κατά 19 χρόνια νεότερή του Heide-Mari Bezuidenhout, η οποία είχε τρία παιδιά από τον πρώτο της γάμο. Η Bezuidenhout είχε προβλήματα ψυχικής υγείας, κατά δήλωση μελών της οικογένειας. Το ζευγάρι απέκτησε μία κόρη.

Διαβάστε επίσης:

Οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας – Σφοδροί βομβαρδισμοί και εκρήξεις

Ξανά στο Σάουθπορτ ο Ουίλιαμ και η Κέιτ, εκεί όπου δολοφονήθηκαν τρία κοριτσάκια

Σφίγγει το ζωνάρι η Γερμανία για κοινωνικές δαπάνες, πατά «γκάζι» για στρατό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
erdogan-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την αναβολή του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

nato_army
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν εισβολή στη Μολδαβία» καταγγέλλει η Μόσχα – Το ΝΑΤΟ συγκεντρώνει στρατεύματα, λέει η SVR

keik-345
ΘΕΑΤΡΟ

Το «ΚΕΪΚ» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν από τις 10 Οκτωβρίου

TRAPEZA-PEIRAIOS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρήστος Μεγάλου: Στρατηγική μας είναι η Πειραιώς να πρωταγωνιστεί στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

taivan plimmires tifonas- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σάρωσε» την Ταϊβάν ο υπερτυφώνας Ραγκάσα – Νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι – Συναγερμός και στις κινεζικές ακτές (Photos/ Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

marinella-remos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 19:50
erdogan-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την αναβολή του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

nato_army
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν εισβολή στη Μολδαβία» καταγγέλλει η Μόσχα – Το ΝΑΤΟ συγκεντρώνει στρατεύματα, λέει η SVR

keik-345
ΘΕΑΤΡΟ

Το «ΚΕΪΚ» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν από τις 10 Οκτωβρίου

1 / 3