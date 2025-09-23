Φρίκη στη Βραζιλία: Κρατούσε αιχμάλωτη για 22 χρόνια τη θετή του κόρη – Απέκτησε 3 παιδιά μαζί της

Σοκ προκαλεί η υπόθεση που έρχεται στο φως από τη Βραζιλία, όπου ένας άντρας κατηγορείται ότι κρατούσε αιχμάλωτη τη θετή του κόρη επί 22 χρόνια και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά.

Η γυναίκα, που σήμερα είναι 29 ετών, κατάφερε να δραπετεύσει, λέγοντας ότι έπρεπε να πάει σε κλινική και κατήγγειλε στην αστυνομία την υπόθεση, φοβούμενη ότι ο κατηγορούμενος θα έκανε τα ίδια και στα παιδιά της.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε πως η κακοποίηση ξεκίνησε όταν η κοπέλα ήταν επτά ετών, και στα 15 της έμεινε έγκυος από τον πατριό της, αφού είχε χωρίσει με τη μητέρα της.

Η κοπέλα έμεινε έγκυος ξανά στα 16 και εξαναγκάστηκε να «παντρευτεί» τον δράστη.

Σύμφωνα με τις αρχές, απέκτησε τρία παιδιά μαζί του και εξαναγκαζόταν επίσης να συνευρίσκεται σεξουαλικά με άλλους άνδρες, με τις επιθέσεις να καταγράφονται σε βίντεο.

«Με ανάγκαζε να προσποιούμαι ότι το ήθελα, αλλά οι άνδρες ήξεραν ότι με είχαν φέρει με τη βία εκεί. Έχασα το μέτρημα. Ήταν πάνω από 30. Αυτά συνέβαιναν κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες», είπε η γυναίκα.

Η μαρτυρία της οδήγησε σε επιδρομή της αστυνομίας σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Αραουκάρια, όπου ένοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο.

Ο 51χρονος παρακολοθούσε όλες τις κινήσεις της γυναίκας με κάμερες που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι και σπάνια της επέτρεπε να βγαίνει έξω.

«Φοβόμουν, πολύ. Ακόμα φοβάμαι. Μου έλεγε πολλά πράγματα. Με απειλούσε. Έλεγε ότι αν δεν ήμουν δική του, δεν θα ήμουν κανενός άλλου. Ότι ο χωρισμός μας θα σήμαινε θάνατο», είπε η γυναίκα στην αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, ο ύποπτος την κάλεσε πάνω από 30 φορές και της έστειλε περισσότερα από 15 ηχητικά μηνύματα, μερικά εκ των οποίων περιείχαν απειλές.

Ο 51χρονος άντρας, που βρίσκεται υπό κράτηση, αρνείται τις κατηγορίες.

Αν καταδικαστεί, οι συνολικές ποινές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 έτη κάθειρξης.

Η σοκαριστική αυτή υπόθεση φέρνει στο νου τη φρίκη που είχε προκαλέσει ο Αυστριακός Γιόζεφ Φριτσλ, ο οποίος κρατούσε αιχμάλωτη την κόρη του για 24 χρόνια, τη βίαζε επανειλημμένα και την ανάγκασε να γεννήσει επτά παιδιά από αιμομιξία.

