Το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία: Σφάζει πάνω από 100 Παλαιστίνιους την ημέρα – Δίχως τέλος ο ξεριζωμός

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η γενοκτονική χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα παρά τη διεθνή καταδίκη, η οποία όμως μένει μόνο στα… λόγια. Το Ισραήλ προχωράει το φονικό του πλάνο, με τον δεύτερο γύρο χερσαίων επιχειρήσεων για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας που ξεκίνησε από χθες με τις «πλάτες» των ΗΠΑ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε πάνω από 150 στόχους σε όλη την Πόλη της Γάζας από την έναρξη χθες, Τρίτη, μεγάλης χερσαίας επιχείρησής του εκεί με στόχο την εξόντωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς. Σύμφωνα με το «Al Jazeera» έχουν πραγματοποιηθεί 140 αεροπορικές επιθέσεις μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, έχουν ισοπεδωθεί κτίρια και βομβαρδιστεί ολόκληρες περιοχές. Τουλάχιστον 106 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους οι 91 στην Πόλη. Σήμερα τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής σήμερα σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 24 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας, όπου το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του με στόχο να την καταλάβει.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν κατά κύματα την πόλη της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τους φονικούς βομβαρδισμούς, ενώ πολλοί έχουν εκτοπιστεί βίαια. Εκτιμάται ότι ήδη έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα τουλάχιστον 350.000 Παλαιστίνιοι.

Υγειονομικοί αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν όχημα που μετέφερε Παλαιστίνιους που επρόκειτο να φύγουν από την Πόλη μέσω του παραλιακού δρόμου. Την ίδια ώρα, ισοπέδωναν περιοχές στα βόρεια, νότια και ανατολικά της πόλης με ρομπότ γεμάτα εκρηκτικά.

Όσοι φεύγουν κατευθύνονται προς το αλ – Μαουάσι, που χαρακτηρίζεται «ασφαλής ζώνη», ωστόσο πολλές φορές έχει βομβαρδιστεί από τα ισραηλινά στρατεύματα. Όσοι κατευθύνονται προς τα εκεί έρχονται αντιμέτωποι με τον ασφυκτικά γεμάτο καταυλισμό. Την Τρίτη 15.000 άνθρωποι επέστρεψαν στην Πόλη της Γάζας, αφού αντίκρυσαν συνθήκες στο αλ – Μαουάσι.

«Τις δύο τελευταίες μέρες, η πολεμική αεροπορία και οι δυνάμεις πυροβολικού έχουν πλήξει πάνω από 150 στόχους τρομοκρατών σε όλη την Πόλη της Γάζας σε υποστήριξη των στρατιωτών που επιχειρούν στη ζώνη», αναφέρεται σε στρατιωτικό ανακοινωθέν.

BREAKING: Israeli fighter jets continue their strikes on the northwestern areas of Gaza City. pic.twitter.com/AJ8kwaO1Nq September 17, 2025

Η Παλαιστινιακή Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τη Δυτική Όχθη, έκανε γνωστό το μεσημέρι της Τρίτης ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στις κύριες γραμμές δικτύου στη βόρεια Γάζα διέκοψαν τις υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεφωνίας, αποκόβοντας τους κατοίκους της Γάζας από τον έξω κόσμο. Οι πολλαπλές προσπάθειες του Associated Press να επικοινωνήσει με ανθρώπους στην πόλη της Γάζας απέτυχαν.

תיעוד מהמהלך הקרקעי ברצועת עזה: כוחות צה״ל מעמיקים את התמרון במרחב העיר עזה



בהובלת פיקוד הדרום, כוחות אוגדה 98 ו-162 החלו לפעול בעיר עזה במסגרת מבצע 'מרכבות גדעון ב'. הכוחות מחסלים מחבלים ומשמידים מבנים צבאיים אשר שימשו את ארגוני הטרור ברצועה.



שלשום, צה״ל תקף סדנה לייצור אמצעי… pic.twitter.com/LLIMqtqeSw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 17, 2025

Σύμφωνα με τον ακροδεξιό ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς, οι IDF πλήττουν «τρομοκρατικές υποδομές» και εργάζονται για τη διασφάλιση «της απελευθέρωσης των ομήρων και της ήττας της Χαμάς».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σημείωσε ότι ο πόλεμος κατά της Χαμάς βρίσκεται σε ένα «κρίσιμο στάδιο» καθώς εξελίσσεται η επίθεση στη Γάζα, ένα από τα τελευταία -όπως λέει η κυβέρνησή του- προπύργια της παλαιστινιακής ισλαμιστικής εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Το πρωί της Τετάρτης (16/9), ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση.

«Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

«Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο ίδιος.

Footage from the ground operation in the Gaza Strip:



"IDF forces are deepening the maneuver in the Gaza City area" https://t.co/yjAKoAKAoN pic.twitter.com/wQoAnFiww7 — OrangeCryptoTech (@OrangeCryptoTec) September 17, 2025

Το Ισραήλ μοιάζει «αποφασισμένο να πάει μέχρι τέλους», σχολίασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την επιχείρηση αυτή, καταγγέλλοντας την «ηθικά, πολιτικά και νομικά ανυπόφορη» κατάσταση στη Γάζα. Την επιχείρηση αυτή έχουν καταδικάσει και πολλές χώρες.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα ότι το Πεκίνο «αντιτίθεται σθεναρά στην κλιμάκωση από το Ισραήλ των στρατιωτικών του επιχειρήσεων» στη Λωρίδα της Γάζας και ζητεί από το εβραϊκό κράτος να ακούσει τις εκκλήσεις για άμεση παύση των εχθροπραξιών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Κίνα «καταδικάζει όλες τις ενέργειες που πλήττουν τους αμάχους», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Λιν Τζιάν, όσον αφορά τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση που ξεκίνησαν χθες οι ισραηλινές δυνάμεις στην Πόλη της Γάζας.

«Καλούμε επιτακτικά το Ισραήλ να ακούσει τις ισχυρές εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα και να θέσει σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό μια πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός για να αποτρέψει μια ανθρωπιστική κρίση ακόμη μεγαλύτερης έκτασης», σημείωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Κομισιόν προτείνει κυρώσεις στο Ισραήλ για τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, καθώς και την επιβολή κυρώσεων κατά δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής, ο στόχος δεν είναι να τιμωρηθεί το Ισραήλ. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», δήλωσε η Κ. Κάλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει την αναστολή των βασικών διατάξεων της Συμφωνίας που σχετίζονται με το εμπόριο. Αυτό στην πράξη σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι στις εισαγωγές αγαθών από το Ισραήλ στην ΕΕ, θα επιβάλλονται δασμοί στο επίπεδο που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα με την οποία η ΕΕ δεν έχει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών.

Η Επιτροπή αναστέλλει επίσης τη διμερή στήριξή της προς το Ισραήλ, με εξαίρεση τη στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών και το Yad Vashem. Συγκεκριμένα, αυτό επηρεάζει τα μελλοντικά ετήσια κονδύλια μεταξύ 2025 και 2027, καθώς και τα εν εξελίξει έργα θεσμικής συνεργασίας με το Ισραήλ και τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού περιφερειακής συνεργασίας ΕΕ-Ισραήλ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ (κράτη-μέλη) πρέπει να εγκρίνει την απόφαση με ειδική πλειοψηφία.

Οι προτάσεις της Επιτροπής έρχονται σε συνέχεια μιας επανεξέτασης της συμμόρφωσης του Ισραήλ με το Άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι «οι ενέργειες που έλαβε η ισραηλινή κυβέρνηση αποτελούν παραβίαση ουσιωδών στοιχείων που σχετίζονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών». Αυτό δίνει το δικαίωμα στην ΕΕ να αναστείλει μονομερώς τη Συμφωνία.

Συγκεκριμένα, η παραβίαση αφορά στην «ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα μετά την στρατιωτική επέμβαση του Ισραήλ, τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, την εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την απόφαση των ισραηλινών αρχών να προωθήσουν το σχέδιο οικισμού στην λεγόμενη περιοχή E1 της Δυτικής Όχθης, η οποία υπονομεύει περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών».

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την επιβολή κυρώσεων κατά «εξτρεμιστών υπουργών της ισραηλινής κυβέρνησης», στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Καθεστώτος Κυρώσεων της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόκειται για τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ίταμαρ Μπεν-Γκβιρ (πρώην υπουργός άμυνας) και τον υπουργό οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς. Προτείνονται, επίσης, νέες κυρώσεις κατά «βίαιων εποίκων» και συγκεκριμένα κατά τριών προσώπων και έξι οντοτήτων.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει κυρώσεις κατά 10 μελών του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Το Συμβούλιο της ΕΕ πρέπει να εγκρίνει την απόφαση για τις κυρώσεις, με ομοφωνία. Το Συμβούλιο έχει μέχρι σήμερα καταχωρίσει στη λίστα με τις κυρώσεις, εννέα άτομα και πέντε οντότητες που συνδέονται με τον βίαιο εξτρεμισμό στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και με την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Εμπόριο ΕΕ-Ισραήλ

Σε ότι αφορά τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, αντιπροσωπεύοντας το 32% του συνολικού εμπορίου αγαθών του Ισραήλ με τον κόσμο το 2024. Το Ισραήλ είναι ο 31ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ. Το συνολικό εμπόριο αγαθών μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ το 2024 ανήλθε σε περίπου 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι εισαγωγές της ΕΕ από το Ισραήλ ανήλθαν σε 15,9 δισεκατομμύρια ευρώ, με κυριότερα τα μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών (7 δισεκατομμύρια ευρώ, 43,9%), χημικά (2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, 18%) και άλλα μεταποιημένα προϊόντα (1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, 12,1%).

Οι εξαγωγές της ΕΕ προς το Ισραήλ ανήλθαν σε 26,7 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούσαν κυρίως μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών (11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 43%), χημικά (4,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 18%) και άλλα μεταποιημένα προϊόντα (3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, 11,7%).

Το εμπόριο υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ ανήλθε σε 25,6 δισ. ευρώ το 2023 (η ΕΕ εισάγει 10,5 δισ. ευρώ και εξάγει 15,1 δισ. ευρώ). Ωστόσο το εμπόριο υπηρεσιών δεν επηρεάζεται καθόλου από τη σημερινή πρόταση της Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2025, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα προτείνει μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ για εμπορικά θέματα.

Today we propose to sanction extremist ministers and violent settlers, and suspend trade concessions with Israel.



And put bilateral support to Israel on hold, without affecting our work with Israeli civil society or Yad Vashem. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2025

Σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Τα φρικιαστικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη Γάζα σε καθημερινή βάση πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός, απεριόριστη πρόσβαση για όλη την ανθρωπιστική βοήθεια και απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας και αταλάντευτος υπέρμαχος της λύσης των δύο κρατών. Αντικατοπτρίζοντας αυτές τις δεσμεύσεις αρχής και λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές πρόσφατες εξελίξεις στη Δυτική Όχθη, προτείνουμε να ανασταλούν οι εμπορικές παραχωρήσεις με το Ισραήλ, να επιβληθούν κυρώσεις σε εξτρεμιστές υπουργούς και βίαιους εποίκους και να ανασταλεί η διμερής στήριξη προς το Ισραήλ, χωρίς να επηρεαστεί το έργο μας με την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών ή το Yad Vashem».

Παραλήρημα η απάντηση από Τελ Αβίβ

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ισραήλ στις προτάσεις της ΕΕ, με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ να κατηγορεί την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι ενδυναμώνει τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Είναι βαθύτατα ανησυχητικό ότι, προωθώντας μια τέτοια πρόταση, στην πράξη ενδυναμώνετε μια τρομοκρατική οργάνωση υπεύθυνη για αποτρόπαια εγκλήματα και τα οποία εξακολουθεί να διαπράττει», έγραψε σε επιστολή που περιήλθε στην κατοχή του POLITICO.

Διευθυντής νοσοκομείου: Οι IDF χτυπούν ανεξέλεγκτα και απροειδοποίητα

Την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Γάζα περιέγραψε το πρωί της Τετάρτης (16/9) στον ΣΚΑΪ ο διευθυντής του παιδιατρικού νοσοκομείου της Γάζας, Τζελίμ Σουλεϊμάν.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ο κόσμος έχει χάσει την ελπίδα στη ζωή γιατί ο στρατός χτυπάει όπου να ναι, μεγάλα κτίρια, μικρά», ανέφερε.

Όπως ο ίδιος είπε, στην πόλη της Γάζας συνεχίζουν να βρίσκονται όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν, διότι όπως ανέφερε κοστίζει πάρα πολύ να φύγει μια οικογένεια από τα νότια προς τα βόρεια.

«Είναι 700.000 με 800.000 άτομα που είναι δύσκολο να φύγουν. Και πάνε σε μέρη που δεν έχουν νερό, ρεύμα» ανέφερε.

Για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο ο Τζελίμ Σουλεϊμάν είπε ότι είναι πολύ δύσκολη.

«Έχει καταστραφεί ο πάνω όροφος και ο κάτω έχει καταστραφεί μερικώς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονταν χθες 110 παιδιά. Συνήθως νοσηλεύονται πάνω από 300 με 400 παιδιά. Είναι το μόνο παιδιατρικό νοσοκομείο που έχει απομείνει στη Λωρίδα», είπε.

Στην ερώτηση τι σκέφτεται ο ίδιος και η οικογένειά του να κάνει, απάντησε ότι υπάρχει ο φόβος αλλά όπως είπε «είμαστε ανθρωπιστικό ιατρείο. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια».

Παράλληλα, ο Τζελίμ Σουλεϊμάν είπε για την παρουσία της Χαμάς ότι αυτή δεν υπάρχει στους δρόμους.

«Δεν υπάρχει Χαμάς. Δεν είναι στρατός να τους βλέπεις. Είναι άνθρωποι μέσα στον κόσμο, μπορεί να είναι παιδιά που ούτε οι γονείς τους δεν ξέρουν ότι είναι Χαμάς», επισήμανε.

Τέλος, ερωτηθείς για το αν υπάρχει προειδοποίηση πριν από τα χτυπήματα απάντησε ότι «δεν υπάρχει».

Διαβάστε επίσης:

Στο Κάστρο του Windsor Τραμπ και Μελάνια – Συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο, το βράδυ το επίσημο δείπνο (photos)

Επιβατικό αεροπλάνο πλησιάσε υπερβολικά το Air Force One, που επέβαινε ο Τραμπ – «Προσοχή! Στρίψτε αμέσως 20 μοίρες δεξιά!»

Νέα NAVTEX από την Τουρκία με αναφορά σε «αποστρατικοποιημένα» νησιά