Κόλαση στη Γάζα: Συνεχίζουν την προέλαση οι IDF – Απρόθυμη η διεθνής κοινότητα να σταματήσει τη γενοκτόνα επιχείρηση (videos)

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η γενοκτονική χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα παρά τη διεθνή καταδίκη, η οποία όμως μένει μόνο στα… λόγια.

Χιλιάδες Παλαιστιίνιους εγκαταλείπουν κατά κύματα την πόλη της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τους φονικούς βομβαρδισμούς.

Πάνω από εκατό άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, πρώτη μέρα της ισραηλινής επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και τις νοσοκομειακές αρχές της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ακροδεξιό ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς, οι IDF πλήττουν «τρομοκρατικές υποδομές» και εργάζονται για τη διασφάλιση «της απελευθέρωσης των ομήρων και της ήττας της Χαμάς».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σημείωσε ότι ο πόλεμος κατά της Χαμάς βρίσκεται σε ένα «κρίσιμο στάδιο» καθώς εξελίσσεται η επίθεση στη Γάζα, ένα από τα τελευταία -όπως λέει η κυβέρνησή του- προπύργια της παλαιστινιακής ισλαμιστικής εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Το πρωί της Τετάρτης (16/9), ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση.

«Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

«Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο ίδιος.

Διευθυντής νοσοκομείου: Οι IDF χτυπά ανεξέλεγκτα και απροειδοποίητα

Την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Γάζα περιέγραψε το πρωί της Τετάρτης (16/9) στον ΣΚΑΪ ο διευθυντής του παιδιατρικού νοσοκομείου της Γάζας, Τζελίμ Σουλεϊμάν.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ο κόσμος έχει χάσει την ελπίδα στη ζωή γιατί ο στρατός χτυπάει όπου να ναι, μεγάλα κτίρια, μικρά», ανέφερε.

Όπως ο ίδιος είπε, στην πόλη της Γάζας συνεχίζουν να βρίσκονται όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν, διότι όπως ανέφερε κοστίζει πάρα πολύ να φύγει μια οικογένεια από τα νότια προς τα βόρεια.

«Είναι 700.000 με 800.000 άτομα που είναι δύσκολο να φύγουν. Και πάνε σε μέρη που δεν έχουν νερό, ρεύμα» ανέφερε.

Για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο ο Τζελίμ Σουλεϊμάν είπε ότι είναι πολύ δύσκολη.

«Έχει καταστραφεί ο πάνω όροφος και ο κάτω έχει καταστραφεί μερικώς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονταν χθες 110 παιδιά. Συνήθως νοσηλεύονται πάνω από 300 με 400 παιδιά. Είναι το μόνο παιδιατρικό νοσοκομείο που έχει απομείνει στη Λωρίδα», είπε.

Στην ερώτηση τι σκέφτεται ο ίδιος και η οικογένειά του να κάνει, απάντησε ότι υπάρχει ο φόβος αλλά όπως είπε «είμαστε ανθρωπιστικό ιατρείο. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια».

Παράλληλα, ο Τζελίμ Σουλεϊμάν είπε για την παρουσία της Χαμάς ότι αυτή δεν υπάρχει στους δρόμους.

«Δεν υπάρχει Χαμάς. Δεν είναι στρατός να τους βλέπεις. Είναι άνθρωποι μέσα στον κόσμο, μπορεί να είναι παιδιά που ούτε οι γονείς τους δεν ξέρουν ότι είναι Χαμάς», επισήμανε.

Τέλος, ερωτηθείς για το αν υπάρχει προειδοποίηση πριν από τα χτυπήματα απάντησε ότι «δεν υπάρχει».

Απειλεί και σπέρνει θάνατο ο Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, ο καταδικασμένος από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως εγκληματίας πολέμου Μπενιαμίν Νετανιάχου… προειδοποίησε χθες (16/9) τη Χαμάς να μην βλάψει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αν βλάψουν μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής τους – και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν», δήλωσε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με αναφορές του ισραηλινού Τύπου, η Χαμάς έχει μετακινήσει μερικούς από τους ομήρους, οι οποίοι προηγουμένως κρατούνταν σε τούνελ, σε σκηνές και σπίτια προκειμένου να εμποδίσει τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύσει επιχειρήσεις εναντίον κάποιων περιοχών.

Βέβαια, στο εσωτερικό ο Νετανιάχου είναι στο στόχαστρο των οικογενειών των ομήρων, καθώς ανησυχούν ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι ξεκινά ευρεία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

Εξάλλου οι συγγενείς των ομήρων ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα έξω από το σπίτι του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και να κοιμούνται εκεί σε σκηνές. Τόνισαν ότι θα πραγματοποιούν καθημερινά διαμαρτυρίες, καθώς κατηγορούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιλέγει να «θυσιάσει τους ομήρους για πολιτικές σκοπιμότητες».

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του Νετανιάχου, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία και έξω από το γραφείο του.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 48 ομήρους στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, από τους οποίους οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Διεθνή επέμβαση ζητούν διεθνείς οργανώσεις

Είκοσι και πλέον γνωστές οργανώσεις αρωγής απευθύνουν με κοινή ανακοίνωσή τους που δίνουν στη δημοσιότητα σήμερα έκκληση στη διεθνή κοινότητα – ενόψει των εργασιών υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την επόμενη εβδομάδα –, να εντείνει τις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της δημοσιοποίησης έκθεσης επιτροπής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την οποία ο ισραηλινός στρατός διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

«Τα κράτη πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πολιτικό, οικονομικό και νομικό εργαλείο στη διάθεσή τους και να επέμβουν», σημείωσαν οι οργανώσεις στην κοινή ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Save the Children.

«Οι ηγέτες του κόσμου δεν αναλαμβάνουν δράση. Τα γεγονότα αγνοούνται. Οι μαρτυρίες παραμερίζονται. Και ως άμεση συνέπεια, περισσότεροι άνθρωποι σκοτώνονται», αναφέρει ακόμη το κείμενο, που θυμίζει τους καθημερινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας.

Οι ΜΚΟ σημειώνουν ακόμη πως κράτη μέλη του ΟΗΕ μοιάζουν να αντιλαμβάνονται την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου ως κάτι προαιρετικό και δημιουργούν πολύ επικίνδυνο προηγούμενο.

«Η Ιστορία αναμφίβολα θα κρίνει αυτή τη στιγμή ως δοκιμασία για την ανθρωπότητα. Και αποτυγχάνουμε. Εγκαταλείπουμε τον κόσμο στη Γάζα, εγκαταλείπουμε τους ομήρους, απεμπολούμε τη δική μας συλλογική ηθική επιταγή», αναφέρει το κείμενο.

Στις οργανώσεις που προσυπογράφουν την ανακοίνωση συγκαταλέγονται οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), η CARE International, το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC) και η Oxfam.

Διαβάστε επίσης:

Αυξήθηκε η βία σε βάρος των τρανς ατόμων στην ΕΕ, σοκάρουν τα στοιχεία της FRA

Ουκρανία: Βομβαρδισμοί και μαύρος καπνός κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια – Ανησυχία ΔΟΑΕ

Επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Χλιδάτη υποδοχή, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις – Στη… σκιά του Επστάιν (Photos/Video)