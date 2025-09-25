search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:23
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

25.09.2025 10:42

Μαρούσι: Γυναίκα επιτέθηκε στον αδελφό της και δάγκωσε αστυνομικό στο χέρι

25.09.2025 10:42
peripoliko new

Διπλό επεισόδιο με αρνητική πρωταγωνίστρια μια 32χρονη σημειώθηκε στο Μαρούσι.

Αρχικά οι αστυνομικοί κλήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης να παρέμβουν για περιστατικό ενδοοικογενειακης βίας καθώς η 32χρονη η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε και να προξένησε σωματικές βλάβες στον 41χρονο αδερφό της.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να ηρεμήσουν τη γυναίκα η οποία ωστόσο δάγκωσε έναν από αυτούς στο βραχίονα ενώ κατά την μεταφορά της στο Αστυνομικό Τμήμα κλωτσούσε και έφτυνε μέσα στο περιπολικό.

Συγγενείς της 32χρονης ζήτησαν την ψυχιατρική της εξέταση και με εντολή της Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών, συνοδεία αστυνομικών, οδηγήθηκε στο «Σισμανόγλειο» για σχετική εξέταση. Εκεί διαπιστώθηκε πως δεν έχρηζε νοσηλείας ενώ έπειτα από επικοινωνία με τον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, αφέθηκε ελεύθερη.

Στον αδερφό της δεν χορηγήθηκε panic button, ούτε επιθυμούσε τη μεταφορά του σε δομή φιλοξενίας.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του άλμπουμ τους «Black And Blue» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Διεκδικούν το δικαίωμα καταγραφής της ψήφου τους οι ανεξάρτητοι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η εμπορική επιτυχία συνεχίζεται: Εορτασμός του 200.000ου Peugeot 3008 που παράχθηκε στο εργοστάσιο του Sochaux

ΣΙΝΕΜΑ

«The Bride!»: Christian Bale και Jessie Buckley πρωταγωνιστούν στη «Νύφη του Φρανκενστάιν» της Maggie Gyllenhaal (photos/video)

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

