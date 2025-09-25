Μαρούσι: Γυναίκα επιτέθηκε στον αδελφό της και δάγκωσε αστυνομικό στο χέρι

Διπλό επεισόδιο με αρνητική πρωταγωνίστρια μια 32χρονη σημειώθηκε στο Μαρούσι.

Αρχικά οι αστυνομικοί κλήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης να παρέμβουν για περιστατικό ενδοοικογενειακης βίας καθώς η 32χρονη η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε και να προξένησε σωματικές βλάβες στον 41χρονο αδερφό της.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να ηρεμήσουν τη γυναίκα η οποία ωστόσο δάγκωσε έναν από αυτούς στο βραχίονα ενώ κατά την μεταφορά της στο Αστυνομικό Τμήμα κλωτσούσε και έφτυνε μέσα στο περιπολικό.

Συγγενείς της 32χρονης ζήτησαν την ψυχιατρική της εξέταση και με εντολή της Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών, συνοδεία αστυνομικών, οδηγήθηκε στο «Σισμανόγλειο» για σχετική εξέταση. Εκεί διαπιστώθηκε πως δεν έχρηζε νοσηλείας ενώ έπειτα από επικοινωνία με τον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, αφέθηκε ελεύθερη.

Στον αδερφό της δεν χορηγήθηκε panic button, ούτε επιθυμούσε τη μεταφορά του σε δομή φιλοξενίας.

