Δημήτρης Οικονομόπουλος: Η ανακοίνωση του «Λαϊκού» για τον απεργό πείνας

Ανησυχία προκάλεσε η λιποθυμία του απεργού πείνας Δημήτρη Οικονομόπουλο, στο Σύνταγμα και η εισαγωγή του στο «Λαϊκό» νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν για έβδομη μέρα στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.
Αφού οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν πως η κατάσταση της υγείας τους είναι απόλυτα ελεγχόμενη τον μετέφεραν στο Λαϊκό Νοσοκομείο για εξετάσεις και παρακολούθηση, όπου και σταμάτησε την απεργία πείνας μετά την έξοδο του.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του νοσοκομείου:
«Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, περί ώρα 01:00 π.μ., προσήλθε στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» ο απεργός πείνας Δ.Ο., έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.
Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο».
