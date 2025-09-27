search
ΕΛΛΑΔΑ

27.09.2025 16:37

Δημήτρης Οικονομόπουλος: Η ανακοίνωση του «Λαϊκού» για τον απεργό πείνας

27.09.2025 16:37
laiko nosokomeio 554- new

Ανησυχία προκάλεσε η λιποθυμία του απεργού πείνας Δημήτρη Οικονομόπουλο, στο Σύνταγμα και η εισαγωγή του στο «Λαϊκό» νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν για έβδομη μέρα στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Αφού οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν πως η κατάσταση της υγείας τους είναι απόλυτα ελεγχόμενη τον μετέφεραν στο Λαϊκό Νοσοκομείο για εξετάσεις και παρακολούθηση, όπου και σταμάτησε την απεργία πείνας μετά την έξοδο του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, περί ώρα 01:00 π.μ., προσήλθε στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» ο απεργός πείνας Δ.Ο., έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό  επεισόδιο.

Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο».

ΕΛΛΑΔΑ

«Στο γραφείο της Εισαγγελίας υπάρχουν οστά από τα θύματα των Τεμπών»: «Βόμβα» από τον δικηγόρο του Παύλου Ασλανίδη

ΕΛΛΑΔΑ

Ωρολόγιο Εύβοιας: Με εγκαύματα άνδρας που προκάλεσε τη φωτιά – Του επιβλήθηκε πρόστιμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Η Βασ. Όλγας θα ανοίξει – Να στηριχθεί το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις

ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ράκος η μοιραία οδηγός μετά το τροχαίο – «Ό,τι και να πω, το παιδί χάθηκε» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Οικονομόπουλος: Η ανακοίνωση του «Λαϊκού» για τον απεργό πείνας

LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

