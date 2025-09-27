Δημήτρης Οικονομόπουλος: Η ανακοίνωση του «Λαϊκού» για τον απεργό πείνας

Ανησυχία προκάλεσε η λιποθυμία του απεργού πείνας Δημήτρη Οικονομόπουλο, στο Σύνταγμα και η εισαγωγή του στο «Λαϊκό» νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν για έβδομη μέρα στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Αφού οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν πως η κατάσταση της υγείας τους είναι απόλυτα ελεγχόμενη τον μετέφεραν στο Λαϊκό Νοσοκομείο για εξετάσεις και παρακολούθηση, όπου και σταμάτησε την απεργία πείνας μετά την έξοδο του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, περί ώρα 01:00 π.μ., προσήλθε στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» ο απεργός πείνας Δ.Ο., έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο».

Διαβάστε επίσης:

Συμπλοκή στη Μεταμόρφωση: Για την προτεραιότητα των οχημάτων τους ο αιματηρός καυγάς – Βίντεο ντοκουμέντο

Ρόδος: Καταδικάστηκε προϊστάμενος σούπερ μάρκετ για σεξουαλική παρενόχληση σε εργαζόμενo

Φωτιά σε δάσος στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 ελικόπτερα