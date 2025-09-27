search
27.09.2025 12:33

Καρυστιανού: «Δολοφόνησαν τη Δικαιοσύνη» – «Έρχεται κλιμάκιο Ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών»

27.09.2025 12:33
Με μια σκωπτική ανάρτηση σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού το μισό «ναι» της δικαιοσύνης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι για την εκταφή της σορού του γιου του.

«Τι μεγάλη πρωτοτυπία! Η «δικαιοσύνη» ακολούθησε και συμπορεύτηκε με την προαναγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Απόλυτα αναμενόμενο, αφού είναι στενότατη η σχέση τους από την αρχή της υπόθεσης μας», ανέφερε ποστάροντας ένα δηκτικό σκίτσο.

«Μετά από 12 ημέρες απεργίας πείνας του ΠΑΤΕΡΑ, αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, ενώ για τους άλλους συγγενείς…. θα το σκεφτούν και άλλο… Αποφάσισαν το πιο θεωρητικά, ασφαλές για αυτούς. Την εκταφή για έλεγχο DNA! Και όχι βέβαια για τοξικολογικές, τις οποίες από την αρχή ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ !! Δηλαδή θα ξεθάψουν τους ανθρώπους μας μόνο για DNA και ΔΕΝ θα κάνουν τους ελέγχους που ήταν υποχρεωμένοι εξαρχής να κάνουν !!!!!», πρόσθεσε.

«Όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί. Γιατί ΤΡΕΜΟΥΝ την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά μας.
Μεγαλύτερη ομολογία ενοχής δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Και επίσημα πλέον η Δικαιοσύνη δεν υπάρχει! Τη δολοφονήσαν! Αφού πρώτα την απογυμνώσαν, την διέφθειραν, την γελοιοποίησαν.
Έχουν άραγε καταλάβει πόσο προβλέψιμοι και πόσο εκτεθειμένοι είναι πλέον σε όλη την κοινωνία;;;», διερωτήθηκε η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023».

Η επείγουσα αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο και ο ΟΗΕ

«Γνωρίζοντας όλη τη σήψη, μετά από 2.5 χρόνια συνεχούς κοροϊδίας, καταθέσαμε επείγουσα αναφορά στην Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου.

Με την στήριξη Ευρωβουλευτών από όλη την Ευρώπη, και την εισήγηση του ευρωβουλευτή κ. Παππά, ο πρώτος καρπός των ενεργειών μας στην Ευρώπη ήρθε!! Επιτέλους!! Έρχεται κλιμάκιο ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών!
Τους ευχαριστούμε όλους!

Και βέβαια δεν σταματήσαμε εκεί! ΧΘΕΣ καταθέσαμε και επείγουσα αναφορά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών: “Περί διεθνούς επείγουσας παρέμβασης για εκταφή οστών και ανεξάρτητη ιατροδικαστική διερεύνηση (ταυτοποίηση & τοξικολογικές εξετάσεις) θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών (Ελλάδα, 28.02.2023), ως αδήριτης, επιτακτικής και άμεσης ανάγκης παρακολούθησης της υπόθεσης από διεθνή οργανισμό, επειδή οι εθνικές αρχές αρνούνται παρατεταμένα να χορηγήσουν άδεια εκταφής των οστών των τέκνων των αιτούντων, θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών,προκειμένου να συλλεχθεί κάθε δυνατό αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίηση των θυμάτων, την διελεύκανση των αιτιών θανάτου, και την εξασφάλιση δίκαιης δίκης των κατηγορουμένων για το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο οι αιτούντες παρίστανται υποστηρικτές της κατηγορίας.
Οι γονείς: Καρυστιανού, Ρούτσι και Τιλκερίδης”

«Μέχρι τέλους»

«Τα μάτια και η καρδιά μας είναι στραμμένες προς τις Ανεξάρτητες Αρχές που τιμούν τον όρκο τους, και θα ανοίξουν δρόμους ελπίδας στο σάπιο σύστημα που μας ελέγχει. Θα απευθυνθούμε παντού!
Μέχρι τέλους! Μέχρι που μια πλήρως ανεξάρτητη και αληθινή Δικαιοσύνη θα έρθει και στη χώρα μας και θα τιμήσει τον ρόλο και την ευθύνη της! Όλοι μαζί! Μέχρι τέλους!», διαμήνυσε η Μαρία Καρυστιανού.

