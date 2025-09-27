search
27.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

27.09.2025

Φωτιά σε δάσος στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 ελικόπτερα

27.09.2025 15:24
φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09) σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων,12 οχήματα, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Κρήτη: Μαζικός εκβρασμός Ζιφιών – Πιθανή αιτία οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί με drones

Ηράκλειο: Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου – Δεν είχε ταξιδέψει ο ασθενής

Πέθανε ο πρωτεργάτης των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ Απόστολος Αλεξάκης

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Η Βασ. Όλγας θα ανοίξει – Να στηριχθεί το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ράκος η μοιραία οδηγός μετά το τροχαίο – «Ό,τι και να πω, το παιδί χάθηκε» (Video)

laiko nosokomeio 554- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Οικονομόπουλος: Η ανακοίνωση του «Λαϊκού» για τον απεργό πείνας

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή στη Μεταμόρφωση: Για την προτεραιότητα των οχημάτων τους ο αιματηρός καυγάς – Βίντεο ντοκουμέντο

bashar_al_assad
ΚΟΣΜΟΣ

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπασάρ αλ Άσαντ εξέδωσαν οι συριακές αρχές – Κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης και βασανιστήρια

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

