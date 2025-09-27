Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09) σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων,12 οχήματα, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.
Διαβάστε επίσης:
Κρήτη: Μαζικός εκβρασμός Ζιφιών – Πιθανή αιτία οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί με drones
Ηράκλειο: Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου – Δεν είχε ταξιδέψει ο ασθενής
Πέθανε ο πρωτεργάτης των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ Απόστολος Αλεξάκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.