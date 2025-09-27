Κρήτη: Μαζικός εκβρασμός Ζιφιών – Πιθανή αιτία οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί με drones

Πλήθος ερωτηματικών προκαλεί ο μαζικός εκβρασμός Ζιφιών στα νότια της Κρήτης προχθές Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, με τρία κητώδη να βγαίνουν στις ακτές, τα δύο νεκρά και το ένα ζωντανό, το οποίο όμως κατέληξε στη συνέχεια.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ Κρήτης 92.1 η επιστήμονας του ΕΛΚΕΘΕ, Μαριάννα Γιαννουλάκη, σημείωσε ότι οι Ζιφιοί, οι οποίοι προσομοιάζουν περισσότερο με τα δελφίνια παρά με τις φάλαινες, δεν είναι και τα πιο κοινωνικά όντα, κολυμπώντας κυρίως σε μεγάλα βάθη. Ωστόσο, όπως τόνισε, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα ζώα σε ήχους μεσαίων συχνοτήτων, όπως τα σόναρ πολεμικών πλοίων, επισημαίνοντας ότι σε αυτήν την αιτία έχουν αποδοθεί οι μαζικοί εκβρασμοί Ζιφιών στην Κέρκυρα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και αργότερα νότια της Ιεράπετρας και πάλι.

Σύμφωνα με την κ. Γιαννούλακη, όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός ζώα που εκβράζονται στα ρηχά, περίπου στην ίδια γεωγραφική περιοχή και σχεδόν την ίδια ώρα, κάτι τα μπέρδεψε και αποσυντόνισε το σόναρ που διαθέτουν. Το τι ακριβώς ήταν αυτό, προς το παρόν όπως είπε, δεν μπορεί να απαντηθεί. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ σε δυο από τα τρία ζώα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις, που ενδεχομένως να δείξουν την αιτία του εκβρασμού τους.

Το τρίτο ζώο θάφτηκε προτού ληφθούν στοιχεία, ανέφερε η κ. Γιαννουλάκη, η οποία συμπλήρωσε, ότι υπάρχουν πρωτόκολλα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται όλοι οι φορείς, αλλά και ο κόσμος, σε περιπτώσεις που κητώδη όπως τα συγκεκριμένα εκβράζονται στις ακτές και ότι σίγουρα το να μαζεύεται πλήθος πάνω από το ζώο που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, δεν βοηθά. Η κ. Γιαννούλακη εξέφρασε και την άποψη, ότι υπήρχαν ελάχιστες πιθανότητες να σωθεί το ένα από τα τρία ζώα, που ήταν ακόμα ζωντανό, όταν εκβράστηκε.

Ο ρόλος της επίθεσης Ισραηλινών drones στον στολίσκο για τη Γάζα

Σύμφωνα με έμπειρους ναυτικούς που επικαλείται το cretalive.gr, πολύ πιθανόν να συνδέεται ο μαζικός εκβρασμός Ζιφιών στην νοτιοανατολική Κρήτη, με την ισραηλινή επίθεση με drones που δέχθηκαν τα σκάφη του στολίσκου για την Γάζα. Θεωρούν, ότι ίσως εκεί βρίσκεται η λύση του «μυστηρίου» με τον μαζικό εκβρασμό Ζιφιών, που χρονικά αλλά και γεωγραφικά συμπίπτουν με την επίθεση που δέχθηκε ο στολίσκος του Global Sumud Flottilla, που προσπαθεί να διασπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό, για να μεταφέρει δια θαλάσσης βοήθεια στη Γάζα.

Εκτιμούν δηλαδή, ότι οι ήχοι που προκλήθηκαν, μπορεί να προκάλεσαν ακραίες συμπεριφορικές αντιδράσεις στους Ζιφιούς, κάνοντάς τους να ανέβουν απότομα στην επιφάνεια μετά από βαθιές καταδύσεις. Αυτή η ανώμαλη άνοδος οδηγεί σε νόσο αποσυμπίεσης (νόσος των δυτών) ή σε αεροεμβολές στο σώμα τους, με αποτέλεσμα μαζικούς εκβρασμούς και θανάτους.

«Ήδη 9 επιθέσεις σε 8 πλοία με drones, κρότου–λάμψης, χημικά και παρεμβολές. Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος» αναφερόταν σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Global Sumud Flottilla, ζητώντας διεθνείς παρατηρητές και ένοπλη συνοδεία μέχρι την Γάζα. Τον στολίσκο συνοδεύουν τούτες τις ώρες Ισπανική και Ιταλική φρεγάτα.

Ερευνώνται στρατιωτικά σόναρ

Η επιστημονική κοινότητα εκφράζει έντονες ανησυχίες για τα αίτια των θανάτων, με το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος να διερευνά το ηλεκτρονικό ίχνος πλοίων που κινούνταν στην περιοχή. Οι Zιφιοί είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι σε υποβρύχια ηχορρύπανση, ειδικά σε συχνότητες που χρησιμοποιούνται από πολεμικά σόναρ, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν απότομη ανάδυση και θανατηφόρα εμβολή.

Η απουσία εξειδικευμένων ομάδων και εξοπλισμού δυσχεραίνει την πραγματοποίηση πλήρων νεκροψιών, που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τα αίτια των θανάτων. Παράλληλα, η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Κρήτης και οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να κρύψουν επιπλέον περιστατικά.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου – Δεν είχε ταξιδέψει ο ασθενής

Πέθανε ο πρωτεργάτης των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ Απόστολος Αλεξάκης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγωγή Σεφεριάδη κατά Καράογλου για το «χιούμορ» με τους νεκρούς