ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου – Δεν είχε ταξιδέψει ο ασθενής

FOREIO_NOSOKOMEIO

Το πρώτο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Κρήτη, με ασθενή έναν 60χρονο άνδρα από χωριό του δήμου Ηρακλείου.

Ο άνδρας, που βρίσκεται σε ανοσοκαταστολή, εμφάνισε συμπτώματα μηνιγγίτιδας και νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, το κρούσμα θεωρείται εγχώριο, καθώς ο ασθενής δεν είχε ταξιδέψει.

Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ: εκτεταμένοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται στην περιοχή, ενώ έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογή κουνουπιών, τα οποία θα εξεταστούν στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ.

Παράλληλα, θα εξετάζονται όλες οι αιμοδοσίες και αιμοληψίες που γίνονται, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα ενημέρωση του πληθυσμού «πόρτα – πόρτα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδάκης.

