Ξέχασε το βιολί του στο λεωφορείο και ευχαρίστησε με… κονσέρτο τους υπάλληλους που το βρήκαν: Όλα τα απίθανα που χάνονται στα ΜΜΜ της Θεσσαλονίκης

Λίγο η βιασύνη να προλάβουν να κατέβουν στη στάση τους, λίγο η πίεση της καθημερινότητας και αρκετοί Θεσσαλονικείς αλλά και επισκέπτες αποδεικνύονται ιδιαίτερα ξεχασιάρηδες αφού αποβιβαζόμενοι από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφήνουν πίσω τους προσωπικά τους αντικείμενα, άλλοτε μικρότερης και άλλοτε μεγαλύτερης αξίας.

Συνήθως η συνειδητοποίηση πως κάτι …λείπει, έρχεται με την αποβίβαση από το λεωφορείο ή το μετρό. Και τότε είναι που αρχίζει το «κυνήγι» της αναζήτησης για λογής λογής αντικείμενα: από κινητά τηλέφωνα, ακουστικά, τσάντες και πορτοφόλια με τραπεζικές κάρτες μέχρι ιατρικές εξετάσεις, μηχανήματα μέτρησης σακχάρου, ζακέτες, γυαλιά ηλίου και μυωπίας. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που, όπως φαίνεται, ξεπέρασαν τα όρια της αφηρημάδας, ξεχνώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, βαλίτσες ταξιδίων και μουσικά όργανα, ενώ πριν από δύο δεκαετίες μια μαμά άφησε σε αστικό λεωφορείο το παιδί της!

«Σχεδόν κάθε μέρα και κάποιος κάτι ξεχνάει», αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τον ΟΑΣΘ. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι αξίζουν συγχαρητήρια αλλά και επιβράβευση για την παρατηρητικότητα, το ήθος και την ακεραιότητά τους. Όπως, για παράδειγμα, ο οδηγός που εντόπισε, κάτω από κάθισμα αστικού, μια σακούλα που είχε αφήσει ένας ηλικιωμένος και η οποία περιείχε 9.000 ευρώ! Μεγάλα πόσα βρέθηκαν και άλλες φορές στα πορτοφόλια δύο γυναικών με 2.500 και 1.400 ευρώ, αντίστοιχα.

Ο βιολιστής του αστικού!

Ορισμένα από τα αντικείμενα που ξεχνιούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι άκρως ασυνήθιστα. Σαν το βιολί! Όταν, μάλιστα, εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης – μουσικός, θέλησε να επιβραβεύσει τους εργαζόμενους στον ΟΑΣΘ με έναν ξεχωριστό τρόπο: κάνοντας τους «δώρο» ένα κονσέρτο. Έτσι, έπαιξε με το βιολί και καταχειροκροτήθηκε.

Οι παλαιότεροι, ωστόσο, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης θυμούνται και την αγωνία μιας μητέρας, που κατέβηκε από το αστικό, έχοντας αφήσει μέσα το 5χρονο παιδάκι της. Ο οδηγός άκουσε το κλάμα του, ενώ η γυναίκα πήρε άμεσα ταξί και «κυνήγησε» το λεωφορείο, με την περιπέτεια να έχει γρήγορο και αίσιο τέλος για τον μικρό – μοναχικό επιβάτη.

Πού πηγαίνουν τα χρήματα που μένουν στα αζήτητα;

Κάποιες φορές εντοπίζονται πορτοφόλια χωρίς ταυτότητες ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη και μέσα τους «κρύβουν» μικρά χρηματικά ποσά. Από κέρματα έως 10 – 15 ευρώ, τα οποία παραμένουν στα αζήτητα. Σε αυτή την περίπτωση, ο Οργανισμός τα φυλάσσει και στο τέλος της κάθε χρονιάς γίνεται καταμέτρηση των χρημάτων, με το ποσό να διατίθεται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που έχουν σχέση με παιδιά. Είναι ενδεικτικό, πως στα τέλη του 2024, τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν και χαρίστηκαν από αυτού του είδους τα ξεχασμένα μικροποσά ήταν 600 ευρώ.

Ωστόσο, κάποιος επιβάτης που έχει ξεχάσει προσωπικό αντικείμενο στα αστικά λεωφορεία μπορεί να καλεί τηλεφωνικά το 11085, καθημερινά, αργίες και Κυριακές, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο ΟΑΣΘ διαθέτει Γραφείο Απολεσθέντων, όπου οι ιδιοκτήτες μπορούν να τα παραλάβουν, αφού γίνει μια σχετική ταυτοποίηση για να δοθούν τα αντικείμενα στους σωστούς ανθρώπους.

Η ομαδική στο Viber και η αναζήτηση μέσω Facebook

«Ξεχνάνε κυριολεκτικά τα πάντα», επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Φώτης Αναστασιάδης, υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης των ΚΤΕΛ Σερρών, μέσω των οποίων εκτελούνται και δρομολόγια περιαστικής γραμμής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Είναι ενδεικτικό πως ανάλογα με το ταξίδι των επιβατών σχετίζονται και τα απολεσθέντα. Όπως η καλοκαιρινή γραμμή για τις ακτές της Επανομής, της Αγίας Τριάδας και της Μηχανιώνας, όπου οι ταξιδιώτες ξεχνούν στα οχήματα πετσέτες θαλάσσης!

Άλλες φορές ξεχνάνε τσάντες σχολικές, τσάντες με παιχνίδια, βιβλία, μπουφάν, καπέλα κι ένα σωρό ακόμη. Οι οδηγοί των ΚΤΕΛ Σερρών έχουν δημιουργήσει μια ομαδική συνομιλία στο Viber, εκεί όπου ανεβάζουν τις φωτογραφίες με τα ξεχασμένα προσωπικά αντικείμενα. Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό η αναζήτηση των ιδιοκτητών γίνεται ακόμη και μέσω …Facebook!

«Παλαιότερα, σαν οδηγός είχα βρει μέσα σε λεωφορείο μια τσάντα. Ανήκε σε έναν Σέρβο και είχε μέσα περίπου 5.000 ευρώ. Ήρθε με κλάματα μέχρι το τέρμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη για να παραλάβει το μεγάλο αυτό ποσό», πρόσθεσε ο κ. Αναστασιάδης.

Υπογράμμισε, πάντως, πως «εν μέσω δρομολογίων, δύσκολα να γίνει έλεγχος για χαμένο αντικείμενο από τον οδηγό. Θα γίνει όταν φτάσει στο τέρμα ή στο διάλειμμά του. Πολλές φορές οι ίδιοι οι επιβάτες τα βρίσκουν και μας τα παραδίδουν. Τις περισσότερες φορές επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους. Ωστόσο, σε κάποιες γραμμές που διασχίζουν το κέντρο και ανεβοκατεβαίνει πολύς κόσμος, μπορεί να βρούμε μόνο το πορτοφόλι χωρίς τα χρήματα».

Υπηρεσία Απολεσθέντων και στο μετρό Θεσσαλονίκης

Μπορεί τα αστικά λεωφορεία να έχουν αρκετή …εμπειρία στα χαμένα αντικείμενα, στην «εξίσωση», όμως, μπαίνει τους τελευταίους μήνες και το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα νέο μέσο μεταφοράς στη ζωή των πολιτών, ωστόσο είναι συχνό ήδη το φαινόμενο να ξεχνιούνται σε συρμούς και σε σταθμούς κυρίως κινητά, ακουστικά, μπρελόκ και ψώνια.

Για τη φύλαξη και την αποθήκευσή τους, αλλά και την επικοινωνία με τους επιβάτες, το μετρό διαθέτει Υπηρεσία Απολεσθέντων. Σε περίπτωση απώλειας προσωπικού αντικειμένου, οι ξεχασιάρηδες μπορούν να το αναζητήσουν είτε τηλεφωνικά (231 2312222), είτε ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο website www.thessmetro.gr αλλά και με γραπτή δήλωση απώλειας αντικειμένου στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η παραλαβή απολεσθέντων γίνεται μετά από ραντεβού στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι 10 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών εξηγεί τι σημαίνει «εντολή εκταφής» – Τα «επικοινωνιακά νεφελώματα» και το καρφί στον «περιφερόμενο Φλωρίδη» (Video)

Καρυστιανού: «Δολοφόνησαν τη Δικαιοσύνη» – Η σκωπτική ανάρτηση για το μισό «ναι» στον Πάνο Ρούτσι