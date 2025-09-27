search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 13:15
ΕΛΛΑΔΑ

27.09.2025 12:44

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών εξηγεί τι σημαίνει «εντολή εκταφής» – Τα «επικοινωνιακά νεφελώματα» και το καρφί στον «περιφερόμενο Φλωρίδη» (Video)

tebi

Προκαταρκτική εξέταση δεν σημαίνει ότι θα γίνει σίγουρα εκταφή σορού ξεκαθαρίζει ο νομικός και δικηγόρος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, Δημήτρης Σκαρίπας, με αφορμή τη χθεσινή παραγγελία της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Ξεκαθαρίζει επίσης τι μπορεί να προκύψει από την προκαταρκτική εξέταση – από μη εκταφή έως εκταφή για να γίνει ταυτοποίηση ή και τοξικολογικές εξετάσεις, ακόμα και άσκηση ποινικών διώξεων. Και μέμφεται όσους με πηχυαίους τίτλους παρουσίασαν πράγματα που δεν ισχύουν κατ’ ανάγκην, προκαλώντας «επικοινωνιακά νεφελώματα» όπως είπε.

Επίσης επέκρινε την κυβερνητική τακτική και πώς ο Γιώργος Φλωρίδης εμπλέκεται με το έργο της Δικαιοσύνης.

«Ο περιφερόμενος “υπουργός” Δικαιοσύνης, δίνει την εικόνα ενός μη γνώστη της ποινικής διαδικασίας», ήταν το καρφί του δικηγόρου για τον Γιώργο Φλωρίδη.

 Όλη η παρέμβαση του Δημήτρη Σκαρίπα: 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φόβος βουλευτών της ΝΔ ότι η υπόθεση Ρούτσι μπορεί να γίνει θρυαλλίδα

ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Καλεσμένη σε γάμο παράγγειλε πίτσα στη δεξίωση και έγινε viral στο ΤikTok (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι 10 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών εξηγεί τι σημαίνει «εντολή εκταφής» – Τα «επικοινωνιακά νεφελώματα» και το καρφί στον «περιφερόμενο Φλωρίδη» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: 9χρονο κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά από γυμνά καλώδια

LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Σύνταγμα: Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Video)

1 / 3