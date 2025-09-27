Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών εξηγεί τι σημαίνει «εντολή εκταφής» – Τα «επικοινωνιακά νεφελώματα» και το καρφί στον «περιφερόμενο Φλωρίδη» (Video)

Προκαταρκτική εξέταση δεν σημαίνει ότι θα γίνει σίγουρα εκταφή σορού ξεκαθαρίζει ο νομικός και δικηγόρος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, Δημήτρης Σκαρίπας, με αφορμή τη χθεσινή παραγγελία της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Ξεκαθαρίζει επίσης τι μπορεί να προκύψει από την προκαταρκτική εξέταση – από μη εκταφή έως εκταφή για να γίνει ταυτοποίηση ή και τοξικολογικές εξετάσεις, ακόμα και άσκηση ποινικών διώξεων. Και μέμφεται όσους με πηχυαίους τίτλους παρουσίασαν πράγματα που δεν ισχύουν κατ’ ανάγκην, προκαλώντας «επικοινωνιακά νεφελώματα» όπως είπε.

Επίσης επέκρινε την κυβερνητική τακτική και πώς ο Γιώργος Φλωρίδης εμπλέκεται με το έργο της Δικαιοσύνης.

«Ο περιφερόμενος “υπουργός” Δικαιοσύνης, δίνει την εικόνα ενός μη γνώστη της ποινικής διαδικασίας», ήταν το καρφί του δικηγόρου για τον Γιώργο Φλωρίδη.

Όλη η παρέμβαση του Δημήτρη Σκαρίπα:

