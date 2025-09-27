Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι 10 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου επικαιροποίησε η ΕΜΥ.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένονται:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),
Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).
