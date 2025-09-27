Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι 10 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου επικαιροποίησε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

(περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

(Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών εξηγεί τι σημαίνει «εντολή εκταφής» – Τα «επικοινωνιακά νεφελώματα» και το καρφί στον «περιφερόμενο Φλωρίδη» (Video)

Καρυστιανού: «Δολοφόνησαν τη Δικαιοσύνη» – Η σκωπτική ανάρτηση για το μισό «ναι» στον Πάνο Ρούτσι

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός πήρε παραμάζωμα 8 παρκαρισμένα αμάξια (Video)