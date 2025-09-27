search
Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι 10 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

27.09.2025 12:56
kataigida

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου επικαιροποίησε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

  • στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
  • την Αιτωλοακαρνανία,
  • τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
  • τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

