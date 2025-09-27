Πέθανε ο πρωτεργάτης των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ Απόστολος Αλεξάκης

Έφυγε από τη ζωή o άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομα του με το τεράστιο εγχείρημα του συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ, χτίζοντας τα ΙΝΚΑ και δίνοντας ζωή στα συνοικιακά μπακάλικα.

Η κηδεία του Απόστολου Αλεξάκη θα γίνει αύριο το μεσημέρι στο αγαπημένο του χωριό, στον Φουρνέ Κυδωνίας.

O Απόστολος Αλεξάκης υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος του του Καταναλωτικού και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Ομίλου Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ ΕΛΟΜΑΣ, πρόεδρος στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ).

Υπό την καθοδήγησή του τα ΣΥΝΚΑ επεκτάθηκαν σε όλη την Κρήτη.

Στις αρχές της δεκαετίας 2000 μπήκε και στον χώρο των ΜΜΕ με την ίδρυση της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης.

Είχε διατελέσει επίσης πρόεδρος του ΕΛΟΜΑΣ.

