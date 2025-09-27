Συμπλοκή στη Μεταμόρφωση: Για την προτεραιότητα των οχημάτων τους ο αιματηρός καυγάς – Βίντεο ντοκουμέντο

Άγρια συμπλοκή 20 ατόμων σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεταμόρφωση, δίπλα από χώρο όπου διεξαγόταν κρητικό γλέντι, με 20 τραυματίες.

Αιτία, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ήταν η προτεραιότητα των οχημάτων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤΝews, αρχικά στο επεισόδιο συμμετείχε ένας 26χρονος υπήκοος Αλβανίας που επέβαινε στη μοτοσυκλέτα του και ένας Έλληνας οδηγός αυτοκινήτου. Υπήρξε λεκτικό επεισόδιο μεταξύ τους για το ποιος θα περάσει πρώτος και στη συνέχεια ο Έλληνας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πήρε τηλέφωνο τους φίλους του που συμμετείχαν στο γλέντι. Το ίδιο έκανε και ο αλλοδαπός.

Στο σημείο του επεισοδίου έφτασαν περίπου 20 άτομα, Αλβανοί και Έλληνες και πάνω στη συμπλοκή βγήκαν μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί των οχημάτων και ακόμη τρεις υπήκοοι Αλβανίας.

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκαν 4 τραυματίες και ένας σε ιδιωτική κλινική.

Ο Έλληνας οδηγός αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από το νοσκομείο και αναζητείται από Αστυνομία για να καταθέσει.

Στο ΚΑΤ παραμένουν για νοσηλεία ο 26χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, που είναι και ο πιο σοβαρά τρυματισμένος, και δύο ακόμη ομοθεθνείς του, οι οποίοι κατέθεσαν στην Αστυνομία ότι προσπάθησαν να χωρίσουν τις δύο παρέες και δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι.

Οι τρεις τραυματίες βρίσκονται υπό αστυνομική επιτήρηση και αναμένεται η απόφαση του εισαγγελέα για το αν θα συλληφθούν ή όχι.

