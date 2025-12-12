Χολαργός: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου – Τους ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 20 ετών, οι οποίοι έχουν συλληφθεί για την άγρια επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου στον Χολαργό, με τους δύο τους να κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Κατά τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είχαν οργανώσει ενέδρα σε βάρος του ανηλίκου, χρησιμοποιώντας μια κοπέλα ως μέσο προσέγγισης.

Μέσω μηνυμάτων στα social media, οι δύο κατηγορούμενοι κανόνισαν συνάντηση με τον 14χρονο και, μόλις εκείνος έφτασε στο σημείο, του επιτέθηκαν με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ο 17χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε πως ο 14χρονος τού επιτέθηκε πρώτος με μαχαίρι, και τότε εκείνος έβγαλε το δικό του.

Υπενθυμίζεται ότι κάτι αντίστοιχο είχε υποστηρίξει σε ανάρτησή του στα social media ενώ ήταν ακόμη ελεύθερος, σημειώνοντας ότι οι μαχαιριές στον 14χρονο ήταν συνολικά τρεις, και όχι παραπάνω όπως είχε γίνει αρχικά γνωστά, και αναφέροντας ότι «αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ».

Από την πλευρά του, ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε πάει αυτοβούλως στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Χολαργού με τον δικηγόρο του και είχε παραδεχτεί ότι εμπλέκεται στην επίθεση, κατά την απολογία του υποστήριξε μεν πως ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο, ωστόσο τόνισε ότι δεν συμμετείχε στο μαχαίρωμα.

Διαβάστε επίσης:

Φοινικούντα: Ο ρόλος του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του στην διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ – Πώς την οργάνωσαν

Απόβαση με τρακτέρ από το μπλόκο Νίκαιας στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ – Άχυρα πέταξαν οι αγρότες

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για μη εφαρμογή των διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στα αεροδρόμια της χώρας