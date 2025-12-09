search
09.12.2025 18:31

Χολαργός: Έτσι στήθηκε η ενέδρα στον 14χρονο που μαχαίρωσαν – Τα μηνύματα που αντάλλαξε με δήθεν 20χρονη

09.12.2025 18:31
maxairi 66- new

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την άγρια επίθεση σε 14χρονο στον Χολαργό από έναν 17χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι του είχαν στήσει ενέδρα.

Οι δύο δράστες κατάφεραν μαχαιριές στον 14χρονο, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με ανάρτησή του στα social media ο ένας εκ των δύο δραστών επιχείρησε να… «βάλει τα πράγματα στη θέση τους», τονίζοντας ότι οι μαχαιριές στον 14χρονο ήταν συνολικά τρεις, και όχι παραπάνω όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, αποκαλύπτοντας ότι «ναι, έχω ποινικό μητρώο», και υποστηρίζοντας ότι «αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ».

Πώς έστησαν παγίδα στον 14χρονο – Το ψεύτικο προφίλ στα social media

Σε νέα στοιχεία που έφερε στο «φως» το Live News αποκαλύπτεται ο τρόπος που οι δύο δράστες έστησαν ενέδρα στον 14χρονο με «βιτρίνα» μια 20χρονη.

Η επαφή των δύο έγινε μέσω TikTok με τη δήθεν 20χρονη να επιμένει να συναντήσει τον 14χρονο. Ωστόσο, το προφίλ της εν λόγω κοπέλας ήταν απλώς ένα δόλωμα που χρησιμοποίησαν οι δύο δράστες, με σκοπό να οδηγήσουν τον 14χρονο στο σημείο όπου έγινε τελικά η συμπλοκή.

Τα μηνύματα που αντάλλαξε ο 14χρονος με τη δήθεν 20χρονη ήταν τα εξής:

  • 20χρονη: Θα βγούμε καμία βόλτα Παρασκευή που βγαίνω από νοσοκομείο; Αλλά οι δυο μας, μην φέρεις κάποιο άλλο άτομο.
  • 14χρονος:
  • 20χρονη: Αύριο 12:00 να είσαι Νέα Ιωνία σταθμό να έρθω με ταξί, γιατί δεν μπορώ πολύ να περπατάω και θα πάμε να φάμε, πήρα 100 ευρώ.
  • 14χρονος: Οκ.
  • 20χρονη: Θα φάμε τελικά έξω ή σπίτι; Να ξέρω… Άμα είναι να παραγγείλουμε σπίτι μου.
  • 14χρονος: Έξω.
  • 20χρονη: Τι ώρα θα ξυπνήσεις όμως ρε για να ξέρω κι επίσης όπως σου είπα δεν λες σε κανέναν τίποτα και ειδικά στον (…)
  • 14χρονος: Ρε αφού θα πάρεις ταξί έλα Χαλάνδρι, δεν μπορώ Νέα Ιωνία.
  • 20χρονη: Έλα, κάνε μου τη χάρη, εγώ που θα σου πάρω και φαγητό, ξεκίνα εσύ να ξεκινήσω κι εγώ.
  • 14χρονος: Δεν μπορώ, με τι να έρθω;
  • 20χρονη: Ακούς; Ξεκινάω.
  • 14χρονος: Έλα ρε…
  • 20χρονη: Παραγγέλνω ταξί.
  • 14χρονος: Οκ…

Χολαργός: Διέφυγε τον κίνδυνο ο 14χρονος – «Έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαιρώσανε»

Στο Mega δήλωσε και το 14χρονο θύμα της επίθεσης, με τον ίδιο να αναφέρει σχετικά με το γεγονός ότι: «Τίποτα, έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαιρώσανε».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είχε κλείσει ραντεβού με μία κοπέλα, αλλά του «την είχαν στημένη».

Από την πλευρά του ο πατέρας του θύματος είπε: «Καλά είναι, έχει μόνο δύο χτυπήματα. Είναι έξι (τα χτυπήματα), τα δύο στην κοιλιά και τον πονάνε πάρα πολύ. (Τον έχουν χτυπήσει) στην κοιλιά και το μπούτι και σε διάφορα σημεία στο σώμα».

Κατά τον ίδιο, ο γιος του έχει διαφύγει τον κίνδυνο: «Στην κοιλιά είναι λίγο βαθύ το χτύπημα, το μαχαίρι έχει μπει πάρα πολύ βαθιά. Σήμερα σηκώθηκε. Συνήλθε λιγάκι».

Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση Παντελίδη: «Άδικη η απόφαση για την αποζημίωση, είμαι λυπημένη και απογοητευμένη»

Καλύβια: Αυτά είναι τα όπλα που εντοπίστηκαν στο όχημα του 37χρονου – Το βαρύ ποινικό μητρώο του, βίασε και στραγγάλισε ηλικιωμένη

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτoκίνητα στη Χαριλάου (Photos)

