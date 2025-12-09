Καλύβια: Αυτά είναι τα όπλα που εντοπίστηκαν στο όχημα του 37χρονου – Το βαρύ ποινικό μητρώο του, βίασε και στραγγάλισε ηλικιωμένη

Ολόκληρο οπλοστάσιο έκρυβε το όχημα που εντοπίστηκε σε μια αποθήκη που βρίσκεται σε σχετικά ερημικό σημείο στο Κίτσι, στα Καλύβια.

Βασιζόμενες στα ευρήματα, οι Αρχές εκτιμούν ότι απέτρεψαν μια προγραμματισμένη δολοφονία.

​Όλα ξεκίνησαν όταν το «ελληνικό FBI» είχε πληροφορίες για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και παρακολουθούσαν έναν 37χρονο άνδρα.

Κατά την έφοδο των αστυνομικών σε χώρο του εντόπισαν κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Σε ένα από αυτά τα οχήματα βρέθηκαν τρία καλάνσικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα αλλά και μπιτόνια με βενζίνη και γάντια. Οι Αρχές εκτιμούν πως ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη, με τέτοιο οπλισμό προετοίμαζε κάτι και πως τα μπιτόνια με τη βενζίνη ήταν για να κάψει το όχημα στη συνέχεια. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και μια γυναίκα σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 37χρονος είχε στραγγαλίσει γυναίκα όταν ήταν ανήλικος

Όπως προέκυψε, από την έρευνα ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός στις Αρχές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το 2006 είχε μπει στη φυλακή για ανθρωποκτονία ως ανήλικος καθώς είχε βιάσει και στραγγαλίσει μια γυναίκα. Μάλιστα, είχε δραπετεύσει αλλά τον έπιασαν ξανά και συνέχισε την έκτιση της ποινής του. Επίσης, είχε απασχολήσει τις Αρχές ξανά για όπλα και για ενδοοικογενειακή βία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια Αττικής -2- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πρόκειται για άνδρα και γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι ανωτέρω, καθώς και αποθήκη η οποία χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, που είχε μισθώσει ο άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- πολεμικά τυφέκια,

-3- πιστόλια,

-7- γεμιστήρες και σιγαστήρας,

-5- κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αμφιβόλου γνησιότητας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικό Ι.Χ.Ε.,

σκάφος με μηχανή,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με παραποιημένο αριθμό πλαισίου,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας,

-9- εγκέφαλοι αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου,

-2- κράνη,

drone,

-3- κινητά τηλέφωνα και

είδη ρουχισμού.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξιχνιάσθηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο άνδρας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

