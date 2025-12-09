search
09.12.2025 16:32

Ισόβια και 6 χρόνια στον «ωραίο Τζον» για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό – 9 χρόνια στον συνεργό του

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό τον Ιούλιο του 2024 αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας κατά πλειοψηφία (6-1).

Το δικαστήριο επέβαλε στον 45χρονο εκτελεστή, γνωστό και ως «ο ωραίος Τζον» ισόβια και 6 έτη φυλάκισης και χρηματική ποινή 7,5 χιλιάδων ευρώ. Στον 48χρονο καταδικασμένο ως συνεργό το δικαστήριο επέβαλλε κάθειρξη 9 ετών.

Το δικαστήριο αποφάσισε να μην έχουν αναστέλλουσα δύναμη οι εφέσεις. Έτσι και οι δύο κατηγορούμενοι επιστρέφουν στις φυλακές.

Το δικαστήριο θα διαβιβάσει στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τα πρακτικά και την απόφαση της δίκης καθώς και άλλα έγγραφα της δικογραφίας ώστε να ερευνηθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία γνωστός μεσίτης της Μυκόνου με τον οποίο το θύμα είχε διένεξη για όμορα οικόπεδα. Παράλληλα, θα ερευνηθεί ο λογιστής, που είχε προμηθεύσει με πλαστά ΑΦΜ τον συνεργό.

Η εισαγγελέας στην αγόρευση της χαρακτήρισε μελετημένη και καλά σχεδιασμένη τη δολοφονία του τοπογράφου προτείνοντας την πλήρη ενοχή και των δύο κατηγορουμένων. «Θα πρέπει να αναζητήσουμε το κίνητρο της δολοφονίας στην αγάπη των δύο κατηγορουμένων για το χρήμα» είχε αναφέρει η εισαγγελέας αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι το έγκλημα έγινε σε εκτέλεση ακριβού συμβολαίου θανάτου. Ακόμα, ζήτησε να ερευνηθεί ο μεσίτης – επιχειρηματίας της Μυκόνου για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του τοπογράφου.

«Φρονώ ότι υπάρχουν ενδείξεις σε βάρος του μεσίτη και θα πρέπει να ερευνηθεί περεταίρω ο ρόλος του στην επίδικη υπόθεση και αυτό γιατί εκείνος είχε και το κίνητρο και τα μέσα για να χρηματοδοτήσει τη δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη» είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας καλώντας το δικαστήριο να διαβιβάσει πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ώστε να ξεκίνησε η έρευνα.

1 / 3