Σε πλήρη εξέλιξη οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα των αγροτών – Τι σχεδιάζουν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, με τα μπλόκα να έχουν καταλάβει ήδη πάνω από δέκα κρίσιμα σημεία.

Οι αγρότες, έχουν κλείσει σημαντικούς οδικούς άξονες και λιμάνια, προκαλώντας σοβαρές δυσχέρειες στη μετακίνηση των πολιτών και στη μεταφορά εμπορευμάτων.

Αναλυτικά, οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα στους κεντρικούς οδικούς άξονες σε Βόρεια-Νότια και Ανατολική-Δυτική Ελλάδα, καθώς και στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στην Εγνατία Οδό. Μπλόκα έχουν δημιουργηθεί και στην Ιόνια Οδό και στην Ολυμπία Οδό, ενώ και στα τελωνεία οι αγρότες πραγματοποιούν περιοδικούς αποκλεισμούς των μεθοριακών περασμάτων.

Οι Θεσσαλοί αγρότες σχεδιάζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Στη Νίκαια, οι Θεσσαλοί αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Τη Δευτέρα (8/12) πραγματοποιήθηκε και αποκλεισμός των παρακαμπτήριων δρόμων για δύο ώρες, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση των οχημάτων. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς τα ασθενοφόρα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης περνούν από το μπλόκο.

Για το απόγευμα της Τρίτης (9/12) οι αγρότες της Νίκαιας προγραμματίζουν γενική συνέλευση για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα της κινητοποίησης, ενώ ήδη συντονίζουν τις δράσεις τους με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Την Τετάρτη (10/12), μάλιστα, ομάδα αγροτών θα κατευθυνθεί προς τον Βόλο για να ενισχύσει τους αγρότες και τους αλιείς της Μαγνησίας, οι οποίοι προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού.

Μπλόκο στην Ολυμπία Οδό

Στην Αχαΐα, οι αγρότες έχουν προχωρήσει σε μπλόκο στην περιφερειακή οδό Πατρών, κοντά στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Η συγκέντρωση των τρακτέρ έχει κλείσει τον δρόμο επ’ αόριστον, ενώ αναμένεται κλιμάκωση της κινητοποίησης.

Νωρίτερα χθες, οι αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν το λιμάνι της Πάτρας, ωστόσο η Αστυνομία τούς απέτρεψε, με αποτέλεσμα να στρατοπεδεύσουν στην περιφερειακή οδό, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στη διέλευση.

Την ίδια στιγμή, φοιτητές και μέλη του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους στους αγρότες, ενώ οι τοπικές επιχειρήσεις και εστιατόρια προσέφεραν φαγητό στους αγρότες που συμμετέχουν στην περιφρούρηση.

Μπλόκα και σε Ιόνια Οδό και Άρτα

Στην Άρτα, οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της πόλης, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν και τους παράδρομους της Εθνικής Οδού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και η πιθανότητα κλεισίματος της παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Άρτας, με στόχο να ενισχυθεί η πίεση στις αρμόδιες αρχές.

Πάνω από 700 τρακτέρ παρατεταμένα στην Εγνατία Οδό

Στη Δυτική Μακεδονία, στο μπλόκο της Σιάτιστας, οι αγρότες παραμένουν αποφασισμένοι, με πάνω από 700 τρακτέρ να βρίσκονται συγκεντρωμένα στην Εγνατία Οδό. Το Σωματείο Ιδιοκτητών Εστίασης Λάρισας και άλλοι τοπικοί φορείς δηλώνουν τη συμπαράστασή τους και συμμετέχουν ενεργά στην κινητοποίηση.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση για να αποφασιστεί γενική απεργία σε όλη την περιοχή.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη – Στόχος και το λιμάνι

Οι αγρότες της Μακεδονίας και της Θράκης, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και να παραμείνουν στα μπλόκα, χωρίς να αποκλείουν τη δημιουργία νέων.

Επιπλέον, αναμένεται να στηθεί το πρώτο μπλόκο στη Χαλκιδική, με τη συμμετοχή μελισσοκόμων και αγροτών από την περιοχή.

Το μπλόκο στα Μάλγαρα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με περισσότερα από 200 τρακτέρ να έχουν «σταθμεύσει» στην περιοχή. Η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα, παραμένει κλειστή επ’ αόριστον, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει για περίπου μιάμιση ώρα κάθε απόγευμα. Παρά τις δυσκολίες, οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν θα υποχωρήσουν και ότι σκοπεύουν να κλείσουν επ’ αόριστον και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλονίκη, με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν στη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 20 αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, που εκτείνονται από τις Μικροθήβες και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι μπλόκων της Θεσσαλονίκης.

Κρήτη: Άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, μεταφορά του μπλόκου στον ΒΟΑΚ ανακοίνωσαν οι αγρότες

Τον τερματισμό της κατάληψης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» που ξεκίνησε χθες, Δευτέρα, μετά τα άγρια επεισόδια σε βάρος αστυνομικών, αποφάσισαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης όπως ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.

««Αποχωρούμε ειρηνικά και μεταφερόμαστε στον ΒΟΑΚ, όπου θα συνεδριάσουμε και θα αποφασίσουμε πως θα κινηθούμε» ανακοίνωσε ο κ. Μανούρας σε δηλώσεις μαζί με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, που βρέθηκε στο αεροδρόμιο προκειμένου να συζητήσει με τους συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο.

Λόγω της κατάληψης από τους αγρότες, τη Δευτέρα ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις (δύο εσωτερικού και μια εξωτερικού), 10 πτήσεις αναχώρησαν με καθυστέρηση με μεγαλύτερη τις 5 ώρες ενώ 11 αεροπλάνα προσγειώθηκαν με καθυστέρηση.

Παράλληλα μέχρι και τις 11 σήμερα, επηρεάζονται οι αναχωρήσεις από το Ηράκλειο και τρεις αφίξεις. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι αυτή την περίοδο στο Ηράκλειο εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 40 πτήσεις την ημέρα

Την ίδια ώρα κανονικά συνεχίζονται, προς το παρόν τουλάχιστον, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», στο οποίο βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι που ζητούν να πληρωθούν με «τεχνική λύση»

Στο μεταξύ σήμερα 12 αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν στα χθεσινά επεισόδια, στο Ηράκλειο, με το ένα να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας», «παραβίαση κοινής ειρήνης» και «βία κατά υπαλλήλων». .

Η δικογραφία με βαρύτατες κατηγορίες όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών αφορά τουλάχιστον 20 αγροτών που συμμετείχαν στα χθεσινά άγρια επεισόδια με τους αστυνομικούς σε Ηράκλειο και Χανιά.

Οι αγρότες που φέρονται να πρωταγωνίστησαν ταυτοποιήθηκαν μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μάλιστα ανάμεσά τους έχουν ταυτοποιηθεί άτομα με σκληρό ποινικό παρελθόν, υπόδικοι και κατάδικοι (εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων και εκρηκτικών, εκβιάσεις, ζωοκλοπές).

