Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτoκίνητα στη Χαριλάου (Photos)

Μεγάλο δένδρο έπεσε στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη καταπλακώνοντας δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι στην οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
Δείτε τις φωτογραφίες:
