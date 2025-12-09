search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 19:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 17:09

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτoκίνητα στη Χαριλάου (Photos)

09.12.2025 17:09
dendro thessaloniki

Μεγάλο δένδρο έπεσε στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη καταπλακώνοντας δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι στην οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Διαβάστε επίσης:

Κλιμακώνεται η επίθεση κατά των κινητοποιήσεων – Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες, εισαγγελικό κυνήγι ζητά ο Άρειος Πάγος

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

Ισόβια και 6 χρόνια στον «ωραίο Τζον» για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό – 9 χρόνια στον συνεργό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidia-social_media-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media στα παιδιά για πρώτη φορά παγκοσμίως

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Σκληρή κόντρα τη Δευτέρα (8/12) για την πρωτιά στην τηλεθέαση – Μικρό προβάδισμα του Mega

kifisos-kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τα σημεία με το μεγαλύτερο πρόβλημα

ozempic 665- new
ΥΓΕΙΑ

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα παραπεμπτικά και τις εξετάσεις

vouli theoreia siggeneis timatovn – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με ευρύτατη συναίνεση ψηφίστηκαν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 19:00
paidia-social_media-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media στα παιδιά για πρώτη φορά παγκοσμίως

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Σκληρή κόντρα τη Δευτέρα (8/12) για την πρωτιά στην τηλεθέαση – Μικρό προβάδισμα του Mega

kifisos-kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τα σημεία με το μεγαλύτερο πρόβλημα

1 / 3