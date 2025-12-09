Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτoκίνητα στη Χαριλάου (Photos)

Μεγάλο δένδρο έπεσε στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη καταπλακώνοντας δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι στην οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Διαβάστε επίσης:

Κλιμακώνεται η επίθεση κατά των κινητοποιήσεων – Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες, εισαγγελικό κυνήγι ζητά ο Άρειος Πάγος

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

Ισόβια και 6 χρόνια στον «ωραίο Τζον» για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό – 9 χρόνια στον συνεργό του