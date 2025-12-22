search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025
22.12.2025 11:15

Λόρεν Σάντσεζ: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τις Καρντάσιαν (Photos)

22.12.2025 11:15
Με δύο μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν, την Κρις Τζένερ και την Κλόε Καρντάσιαν, γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της η Λόρεν Σάντσεζ, όπως έγινε γνωστό μέσα από αναρτήσεις τους στο Instagram.

Σε ιδιαίτερα χριστουγεννιάτικο mood, η πρώτη επέλεξε να φορέσει ένα κοντό μαύρο παλτό με φιόγκο, μαύρο καλσόν και ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ η δεύτερη πόζαρε με ένα αμάνικο μίνι φόρεμα σε χρώμα καφέ, διαφανές καλσόν και γυαλιά.

Από την πλευρά της η Λόρεν Σάντσεζ προτίμησε ένα σέξι μαύρο σύνολο που αναδείκνυε τις καμπύλες της το οποίο συνδύασε με ένα λεοπάρ παλτό.

Χαμογελώντας στον φακό, πόζαρα, στη συνέχεια, με φόντο ένα κόκκινο Mercedes, ψεύτικο χιόνι και πολλά φώτα.

«Η τέλεια βραδιά που διοργάνωσε η @laurensanchezbezos. Λόρεν είσαι απλά Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ. Καλές γιορτές και Καλά Χριστούγεννα» έγραψε η Κλόε Καρντάσιαν.

«Λατρεύω να περνάω τα Χριστούγεννα με αυτές τις δύο!» συμπλήρωσε, με τη σεριά της, η Κρις Τζένερ.

skorda-new
LIFESTYLE

Make a Wish: «Λύγισε» η Φαίη Σκορδά με την εξομολόγηση της Ραφαέλας (Video)

david-gilmour
ΜΟΥΣΙΚΗ

Pink Floyd: To «Wish you were here» επέστρεψε στην κορυφή των charts – Κατέρριψε το ρεκόρ των Beatles

tsipras_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η πρώτη Πρωτοβουλία αυτοοργάνωσης έκανε την εμφάνισή της στη Μεσσηνία – Ποιοι υπογράφουν

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

