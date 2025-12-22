Λόρεν Σάντσεζ: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τις Καρντάσιαν (Photos)

Με δύο μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν, την Κρις Τζένερ και την Κλόε Καρντάσιαν, γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της η Λόρεν Σάντσεζ, όπως έγινε γνωστό μέσα από αναρτήσεις τους στο Instagram.

Σε ιδιαίτερα χριστουγεννιάτικο mood, η πρώτη επέλεξε να φορέσει ένα κοντό μαύρο παλτό με φιόγκο, μαύρο καλσόν και ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ η δεύτερη πόζαρε με ένα αμάνικο μίνι φόρεμα σε χρώμα καφέ, διαφανές καλσόν και γυαλιά.

Από την πλευρά της η Λόρεν Σάντσεζ προτίμησε ένα σέξι μαύρο σύνολο που αναδείκνυε τις καμπύλες της το οποίο συνδύασε με ένα λεοπάρ παλτό.

Χαμογελώντας στον φακό, πόζαρα, στη συνέχεια, με φόντο ένα κόκκινο Mercedes, ψεύτικο χιόνι και πολλά φώτα.

«Η τέλεια βραδιά που διοργάνωσε η @laurensanchezbezos. Λόρεν είσαι απλά Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ. Καλές γιορτές και Καλά Χριστούγεννα» έγραψε η Κλόε Καρντάσιαν.

«Λατρεύω να περνάω τα Χριστούγεννα με αυτές τις δύο!» συμπλήρωσε, με τη σεριά της, η Κρις Τζένερ.

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αν τα φέρει ο Θεός, θα μεγαλώσω την οικογένειά μου – Αυτός αποφασίζει» (Video)

Σμαράγδα Καρύδη για Σταύρο Ξαρχάκο: «Ήταν μια από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου μετά τον Μαρκουλάκη» (Video)

Γιώργος Μαζωνάκης: To «καρφί» του τραγουδιστή στο «The Voice» – «Εκπομπές στην τηλεόραση ξεφτιλίζουν ανθρώπους» (Video)