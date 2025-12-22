search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 11:56
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 10:48

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αν τα φέρει ο Θεός, θα μεγαλώσω την οικογένειά μου – Αυτός αποφασίζει» (Video)

22.12.2025 10:48
konstantinos-argiros-new

Στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά του απάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον τραγουδιστή να επισημαίνει ότι είναι θετικός σε αυτό το σενάριο.

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά και η ουσία. Η οικογένειά σου και το παιδί σου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα. Αν τα φέρει ο Θεός, θα μεγαλώσω την οικογένειά μου. Αυτός αποφασίζει» τόνισε.

Ερωτηθείς αν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι στα σχέδιά του.

«Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Έχω διαβάσει τα δημοσιεύματα. Δεν μπορώ να βγαίνω κάθε φορά και να λέω “όχι”. Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διάφορους, αλλά το θέμα είναι αν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βοηθάω με τον δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου και μπορώ να φανώ χρήσιμος θα το κάνω» ανέφερε, μεταξύ άλλων, με τον τραγουδιστή να έχει διαψεύσει και στο πρόσφατο παρελθόν τις σχετικές φήμες.

Διαβάστε επίσης:

Σμαράγδα Καρύδη για Σταύρο Ξαρχάκο: «Ήταν μια από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου μετά τον Μαρκουλάκη» (Video)

Γιώργος Μαζωνάκης: To «καρφί» του τραγουδιστή στο «The Voice» – «Εκπομπές στην τηλεόραση ξεφτιλίζουν ανθρώπους» (Video)

Άννα Βίσση: Βάζει τέλος στις φήμες περί αποχώρησης από τις πίστες – «Όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mastechef-new
MEDIA

Masterchef: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του ριάλιτι μαγειρικής (Video)

karystianou_aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης «αδειάζει» Καρυστιανού: Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου, «έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων» (Video)

foitites_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Εύδοξος»: Παράταση μέχρι τις 16 Ιανουαρίου για την παραλαβή φοιτητικών συγγραμμάτων

jim-beam
ΚΟΣΜΟΣ

Jim Beam: «Κόβεται» η παραγωγή του πασίγνωστου μπέρμπον στα αποστακτήρια του Κεντάκι λόγω… Τραμπ

kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Βροχές, χιόνια και ισχυροί άνεμοι τa Χριστούγεννα, βαρυχειμωνιά την Πρωτοχρονιά – Tι λένε τρεις μετεωρολόγοι (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε απενεργοποιείται ο ΑΦΜ και ποιες συναλλαγές «παγώνουν» μετά τις νέες οδηγίες ΑΑΔΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 11:56
mastechef-new
MEDIA

Masterchef: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του ριάλιτι μαγειρικής (Video)

karystianou_aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης «αδειάζει» Καρυστιανού: Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου, «έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων» (Video)

foitites_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Εύδοξος»: Παράταση μέχρι τις 16 Ιανουαρίου για την παραλαβή φοιτητικών συγγραμμάτων

1 / 3