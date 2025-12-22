Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αν τα φέρει ο Θεός, θα μεγαλώσω την οικογένειά μου – Αυτός αποφασίζει» (Video)

Στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά του απάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον τραγουδιστή να επισημαίνει ότι είναι θετικός σε αυτό το σενάριο.

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά και η ουσία. Η οικογένειά σου και το παιδί σου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα. Αν τα φέρει ο Θεός, θα μεγαλώσω την οικογένειά μου. Αυτός αποφασίζει» τόνισε.

Ερωτηθείς αν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι στα σχέδιά του.

«Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Έχω διαβάσει τα δημοσιεύματα. Δεν μπορώ να βγαίνω κάθε φορά και να λέω “όχι”. Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διάφορους, αλλά το θέμα είναι αν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βοηθάω με τον δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου και μπορώ να φανώ χρήσιμος θα το κάνω» ανέφερε, μεταξύ άλλων, με τον τραγουδιστή να έχει διαψεύσει και στο πρόσφατο παρελθόν τις σχετικές φήμες.

Διαβάστε επίσης:

Σμαράγδα Καρύδη για Σταύρο Ξαρχάκο: «Ήταν μια από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου μετά τον Μαρκουλάκη» (Video)

Γιώργος Μαζωνάκης: To «καρφί» του τραγουδιστή στο «The Voice» – «Εκπομπές στην τηλεόραση ξεφτιλίζουν ανθρώπους» (Video)

Άννα Βίσση: Βάζει τέλος στις φήμες περί αποχώρησης από τις πίστες – «Όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω» (Video)