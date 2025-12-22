search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025
LIFESTYLE

22.12.2025 08:31

Άννα Βίσση: Βάζει τέλος στις φήμες περί αποχώρησης από τις πίστες – «Όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω» (Video)

22.12.2025 08:31
Τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που τη θέλουν να εγκαταλείπει τις πίστες έδωσε η Άννα Βίσση.

Από τη σκηνή του Hotel Ermou όπου εμφανίζεται για 10η συνεχόμενη χρονιά, η τραγουδίστρια διέψευσε κατηγορηματικά ότι η ίδια σκοπεύει να εγκαταλείψει οριστικά τις πίστες μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

«Και για να απαντήσω σε όλα αυτά που γράφονται… η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα! Σας ευχαριστούμε πολύ και, όπως σας έχω ξαναπεί, όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω» είπε από τη σκηνή του νυχτερινού κέντρου, ανήμερα των γενεθλίων της.

ΕΛΛΑΔΑ

Στην αντεπίθεση ο Ανεστίδης: Κανένα μπλοκάρισμα στους λογαριασμούς μου – «Όταν είδαν ότι δεν τσιμπάω είπαν θα τον θάψουμε» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

«Pincer attack wave»: Σπάνιο «κύμα-δαγκάνα» ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας – «Έκρηξη» θαλασσινού νερού σε ύψος 40 μέτρων (video)

ΥΓΕΙΑ

Νέο εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο προσφέρει καλύτερη προστασία στις ευπαθείς ομάδες

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος επιχειρηματίας, «αυτοκτονία» βλέπουν οι αρχές

LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: To «καρφί» του τραγουδιστή στο «The Voice» – «Εκπομπές στην τηλεόραση ξεφτιλίζουν ανθρώπους» (Video)

LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άτομα της παραγωγής έλεγαν στον 21χρονο να πάει στο καμαρίνι του, αν θέλει να κάνει καριέρα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε απενεργοποιείται ο ΑΦΜ και ποιες συναλλαγές «παγώνουν» μετά τις νέες οδηγίες ΑΑΔΕ

