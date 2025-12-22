Άννα Βίσση: Βάζει τέλος στις φήμες περί αποχώρησης από τις πίστες – «Όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω» (Video)

Τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που τη θέλουν να εγκαταλείπει τις πίστες έδωσε η Άννα Βίσση.

Από τη σκηνή του Hotel Ermou όπου εμφανίζεται για 10η συνεχόμενη χρονιά, η τραγουδίστρια διέψευσε κατηγορηματικά ότι η ίδια σκοπεύει να εγκαταλείψει οριστικά τις πίστες μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

«Και για να απαντήσω σε όλα αυτά που γράφονται… η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα! Σας ευχαριστούμε πολύ και, όπως σας έχω ξαναπεί, όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω» είπε από τη σκηνή του νυχτερινού κέντρου, ανήμερα των γενεθλίων της.

