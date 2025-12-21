search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 19:23
21.12.2025 18:34

Ζιζέλ Μπούντχεν: Παντρεύτηκε μυστικά τον Χοακίμ Βαλέντε σύμφωνα με δημοσιεύματα

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε παντρεύτηκαν, σύμφωνα με διεθνή μέσα ψυχαγωγικού περιεχομένου.

Πλήθος δημοσιευμάτων, μεταξύ των οποίων και το περιοδικό People, αναφέρουν, ότι το supermodel και ο προπονητής ζίου-ζίτσου αντάλλαξαν όρκους σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σέρφσαϊντ της Φλόριντα, στις 3 Δεκεμβρίου, «σύμφωνα με ληξιαρχικά έγγραφα του Page Six που εξέτασε το PEOPLE».

Το ζευγάρι φέρεται να παντρεύτηκε στο σπίτι του, σε μια μικρή και ιδιωτική τελετή, αναφέρεται σε άλλο σχετικό δημοσίευμα του TMZ.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε νωρίτερα μέσα στο 2025 υποδέχθηκαν τον γιο τους, το πρώτο παιδί που απέκτησαν μαζί. Πηγή κοντά στη Ζιζέλ, την οποία επικαλείται το People, είχε επιβεβαιώσει την εγκυμοσύνη της στις 28 Οκτωβρίου 2024, αναφέροντας ότι οι δυο τους είναι «χαρούμενοι για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους».

«Η Ζιζέλ και ο Χοακίμ είναι χαρούμενοι για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους και ανυπομονούν να δημιουργήσουν ένα ήρεμο και γεμάτο αγάπη περιβάλλον για όλη την οικογένεια», είχε δηλώσει τότε η ίδια πηγή στο PEOPLE. Η Ζιζέλ έχει ακόμη δύο παιδιά από τον γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι: τον Μπέντζαμιν Ρέιν, 15 ετών, και τη Βίβιαν Λέικ, 12 ετών.

