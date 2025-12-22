search
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: To «καρφί» του τραγουδιστή στο «The Voice» – «Εκπομπές στην τηλεόραση ξεφτιλίζουν ανθρώπους» (Video)

mazonakis-new

Παρών στο «The Voice» ως κριτής και coach παραμένει ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τον τραγουδιστή να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχολιασμού μετά την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που κατέθεσε σε βάρος του ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Ο 22χρονος τραγουδιστής κατέθεσε μήνυση σε βάρος του πρώην συνεργάτη του, καταγγέλοντας απρεπή συμπεριφορά, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο συκοφάντησης κι εκβίασης.

Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής (21/12) μέσα από τα Cross Battles του Voice, ο τραγουδιστής και coach του μουσικού talent-show βρήκε την ευκαιρία να στείλει το δικό του λιτό μα αιχμηρό μήνυμα προς όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές που ασχολήθηκαν με τις δύο υποθέσεις του.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η διαγωνιζόμενη από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη ερμήνευσε το κομμάτι «Το Σύστημα» του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Κύριε συνάδελφε, να προσθέσουμε στο σύστημα και την τηλεόραση και τις εκπομπές που ξεφτιλίζουν ανθρώπους και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι μέρος του συστήματος;».

