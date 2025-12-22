Σμαράγδα Καρύδη για Σταύρο Ξαρχάκο: «Ήταν μια από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου μετά τον Μαρκουλάκη» (Video)

Στον Σταύρο Ξαρχάκο αναφέρθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, επισημαίνοντας ότι αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής της.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster «Θάρρος ή Αλήθεια», η ηθοποιός μίλησε, επίσης, για τον δεσμό που είχε με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, όταν η φιλία τους μετατράπηκε σε ερωτική σχέση.

«Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, μετά τον Μαρκουλάκη» είπε για τον Σταύρο Ξαρχάκο και πρόσθεσε: «Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος και όταν ήμασταν στη δραματική σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά. Δεν είναι κολλητοί μου όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι. Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε σαν φίλοι, αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια on – off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι».

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: To «καρφί» του τραγουδιστή στο «The Voice» – «Εκπομπές στην τηλεόραση ξεφτιλίζουν ανθρώπους» (Video)

Άννα Βίσση: Βάζει τέλος στις φήμες περί αποχώρησης από τις πίστες – «Όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω» (Video)

Ζιζέλ Μπούντχεν: Παντρεύτηκε μυστικά τον Χοακίμ Βαλέντε σύμφωνα με δημοσιεύματα