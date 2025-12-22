Γιώργος Παπαδόπουλος: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής (Video)

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από μια ανάρτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τον ορό στα χέρια του, χωρίς να εξηγεί ωστόσο ποιο είναι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Δεν ήταν στα πλάνα της ημέρας, αλλά έπεσα σε εξαιρετικά χέρια. Ασκληπιείο Βούλας. Καλή δύναμη στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους του ασθενείς που νοσηλεύονται τέτοιες μέρες» έγραψε στη λεζάντα, ενώ συμβούλευσε τους ακόλουθούς του να είναι προσεκτικοί με την υγεία τους.

