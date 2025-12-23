search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025
23.12.2025 09:51

Παύλος Κοντογιαννίδης: «Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης» (Video)

Το επάγγελμα που θα έκανε σε περίπτωση που δεν γινόταν ηθοποιός αποκάλυψε ο Παύλος Κοντογιαννίδης, δηλώνοντας πως θα γινόταν αγρότης.

«Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης, το έχω δηλώσει πολλές φορές. Η φύση είναι υπεράνω της τέχνης» τόνισε, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τη Ρούλα Κορομηλά, αλλά και την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή.

«Η Ρούλα είχε μία πολύ καλή εκπομπή πριν δημιουργηθεί η ιδιωτική τηλεόραση. Πίναμε καφέ και μου είχε πει ότι της είχε γίνει πρόταση από ένα κανάλι που δεν είχε γίνει ακόμα. Ήθελαν μία πρωινή εκπομπή και με ρώτησε “τι λες εσύ;”. Της είπα “εγώ επειδή είμαι φεύγα από μόνος μου, θα προτιμούσα το ρίσκο”. Μετά από 15 μέρες, με παίρνει τηλέφωνο αργά το βράδυ και μου λέει “σε παρακαλώ, έλα στην εκπομπή”. Λέω “ποια εκπομπή;”. “Πρωινός καφές”, μου απάντησε. Ήμουν ο πρώτος καλεσμένος στον Πρωινό Καφέ της Ρούλας Κορομηλά. Έσκισε κυριολεκτικά και ξέρουμε τώρα την πορεία της. Χάρηκα πολύ που ήμουν από τους πρώτους που κάλεσε ο Γιάννης Σμαραγδής. Του είπα ότι αυτή η ταινία θα είναι η καλύτερή του. Η ταινία δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι ταινία, καλλιτεχνικό έργο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

