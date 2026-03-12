Η Nissan αποκάλυψε το ανανεωμένο X-Trail (photos/video)

Η Nissan αποκαλύπτει το ανανεωμένο X Trail, ενός από τα πιο δημοφιλή οικογενειακά SUV στην Ευρώπη. Η ανανέωση του μοντέλου ενισχύει τον χαρακτήρα του, με ακόμη πιο δυναμική εμφάνιση, αναβαθμισμένη άνεση στην καμπίνα και προηγμένη συνδεσιμότητα.

Το ανασχεδιασμένο εμπρόσθιο μέρος με την ευρύτερη μάσκα V-Motion τραβάει τα βλέμματα, προσδίδοντας εντυπωσιακή εμφάνιση και εκφράζοντας με σύγχρονο τρόπο το σχεδιαστικό DNA της Nissan. Οι ζάντες ελαφρού κράματος 19″ σε συνδυασμό με τους μαύρους καθρέπτες και τις μαύρες λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες, στους θόλους των τροχών και στα πλαϊνά προστατευτικά, ενισχύουν τον αυθεντικό SUV χαρακτήρα του. Το εμπρόσθιο μέρος, με την ανανεωμένη γρίλια και τους πλευρικούς αεραγωγούς, πλαισιώνεται από νέους προφυλακτήρες και περισσότερη επιφάνεια χρώματος πίσω, προσδίδοντας ένα ακόμη πιο σύγχρονο και δυναμικό παρουσιαστικό. Τα LED πίσω φώτα αποτελούν την υπογραφή για το X-Trail.

Στο εσωτερικό υπάρχουν νέα υλικά, όπως η πολυτελής δερμάτινη ταπετσαρία με τρισδιάστατο σχέδιο, το υψηλής ποιότητας συνθετικό δέρμα και η εκλεπτυσμένη κεντρική κονσόλα με καφέ ξύλο. Τα θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα, το θερμαινόμενο τιμόνι, το σύστημα τριζωνικού κλιματισμού και η οθόνη infotainment 12,3 ιντσών, ενισχύουν περαιτέρω την αίσθηση άνεσης. Τα πίσω συρόµενα καθίσματα µε αναδίπλωση 40/20/40 προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία για επιβάτες ή αποσκευές, ενώ το premium ηχοσύστημα BOSE με 10 ηχεία, το θερμαινόμενο παρμπρίζ και ο κοτσαδόρος, ενισχύουν ακόμα περισσότερο την πρακτικότητα για έναν δραστήριο τρόπο ζωής.

Τέλος, το ανανεωμένο X-Trail συνεχίζει να διατίθεται με το σύστημα e-POWER, τη μοναδική υβριδική τεχνολογία της Nissan, που ήδη έχουν εμπιστευτεί πάνω από 285.000 πελάτες σε όλη την Ευρώπη. Το σύστημα e-POWER προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση, εξασφαλίζοντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη λειτουργία, χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα. Σε συνδυασμό με το σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE, το X-Trail εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, σταθερότητα, και σιγουριά σε κάθε συνθήκη οδήγησης.

Διαβάστε επίσης:

Το 4WD υβριδικό Kia Sportage που έκαψε πραγματικά 3 lt/100km στη διαδρομή γραφείο-σπίτι – Τιμή

Η Renault περνά στην επίθεση: 36 νέα μοντέλα έως το 2030

Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ): Πότε επιτρέπεται να μπεις και τι θεωρείται παράνομη χρήση