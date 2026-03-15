Ηράκλειο: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό βρέφους 4 μηνών – Παθολογικά φέρονται να ήταν τα αίτια θανάτου

Σε παθολογικά αίτια φέρεται να αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος του μόλις 4 μηνών βρέφους, σε χωριό του δήμου Ηρακλείου.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής, ωστόσο ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εικόνα θα έχουν οι αρμόδιες Αρχές όταν θα έχουν στη διάθεση τους τα αποτελέσματα των ιστολογικών-τοξικολογικών εξετάσεων.

Το άτυχο αγοράκι ήταν το 5ο παιδάκι της οικογένειας, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Η 28χρονη μητέρα βρήκε το μωράκι χωρίς τις αισθήσεις του νωρίς το πρωί του Σαββάτου και σε κατάσταση σοκ φέρεται να το πήρε στην αγκαλιά της και να βγήκε στο δρόμο για βοήθεια. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο εφημερεύον νοσοκομείο όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Αστυνομία προκειμένου να διενεργήσει έρευνα από την πλευρά της για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Οι γονείς φέρεται να κατέθεσαν ότι το προηγούμενο βράδυ το αγοράκι έκλαιγε επίμονα και απέδωσαν το κλάμα σε πόνους κολικού. Όταν πλέον ηρέμησε λίγο, αποκοιμήθηκε. Δυστυχώς, το πρωί αποκαλύφθηκε η τραγωδία. Η πολυμελής οικογένεια φέρεται να είχε μετακομίσει στο συγκεκριμένο χωριό τους τελευταίους μήνες.

