Η εμμονή με τα μάγια, οι απειλητικές επιστολές στον Άρειο Πάγο και η οξυθυμία – Τι λέει η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ 

Ψυχιατρικά προβλήματα φαίνεται ότι αντιμετώπιζε ο 89χρονος Παναγιώτης Κότσιρας που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο για τα ένσημα που δεν του αναγνώρισαν.

Η κόρη του, που ζει στις ΗΠΑ, μιλώντας στο MEGA, είπε ότι είχε εμμονή με τα μάγια. «Εμένα προσωπικά, μου είχε πει ότι τον κυνηγάνε δαίμονες, ότι πάνε τη νύχτα και τον ξυπνάνε και τον χτυπάνε και τον δένουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί. Του έλεγα συνέχεια ότι πρέπει να πάει σε έναν γιατρό, να κοιτάξει να δει τι μπορεί να κάνει για αυτό. Ότι υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να τον βοηθήσουν. Και μου έλεγε ότι εγώ είμαι τρελή, ότι δεν είναι τρελός. Όταν εγώ είχα έρθει Ελλάδα το 2022, που είχα πάει και είχα βρει τη θεία μου, την αδερφή του και την ανιψιά του, που υποτίθεται τον πρόσέχαν, της το είχα πει της θείας μου ότι “ξέρεις κάτι θεία, έχει πρόβλημα, πρέπει να τον βοηθήσετε. Εμένα δεν με ακούει, δεν μου μιλάει. Στην κόρη του δεν μιλάει”. Λέω “πείτε του, πείστε τον να πάει σε έναν γιατρό. Πηγαίνετε τον εσείς σε έναν γιατρό», είπε χαρακτηριστικά.

Ελεγε ότι θα πάρει καραμπίνα να τους σκοτώσει

Και πρόσθεσε ότι της είχε πει ότι θέλει να ανοίξει πυρ στον Άρειο Πάγο, επειδή δεν του αναγνωρίζουν τα ένσημα. «Κάποια στιγμή είχε έρθει να μου πει ότι έστελνε γράμματα στον Άρειο Πάγο και στο δικαστήριο της Χάγης ότι του χρωστάνε τα λεφτά, ότι θα πάρει καραμπίνα, ότι θα πάει να τους σκοτώσει. Μου τα έλεγε, αλλά εμένα δεν το χώραγε ο νους μου. Και φυσικά πάντα του έλεγα: “μην μου λες βλακείες. Αυτά τα πράγματα που λες είναι τρελά”».

«Δεν λες κάτι τέτοιο για αστείο, να πάρω ένα πιστόλι να πάω να πυροβολήσω κόσμο γιατί μου χρωστάει 100 ευρώ. Και μου λέει “όχι”, μου λέει “ο πατέρας σου δεν έχει κανένα πρόβλημα, όλοι οι υπόλοιποι του φέρονται έτσι και…” κάτι τέτοια τρελά. Και της λέω ‘θεία σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι αυτά που λες. Δηλαδή για δαιμόνιους και διαβόλους που τον χτυπάνε τη νύχτα, αλλά δεν είναι… αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά», συνέχισε.

Μόλις του είπε ότι χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια την απομάκρυνε. «Λοιπόν, εμένα λέω ό,τι και να του πω δεν μ’ ακούει, με βρίζει, με κάνει. Εσάς λέω που σας ακούει, να του πείτε να πάει σε έναν γιατρό έστω, δηλαδή κάτι να κάνετε από την πλευρά σας αφού ενδιαφέρεστε. Η κατάληξη ήταν μετά από 2 μέρες να γυρίσει να μου πει ότι εγώ δεν είμαι παιδί του και ότι εγώ δεν θέλω το καλό του και να τον αφήσω ήσυχο. Και μου έκοψε και την καλημέρα μετά από εκεί».

Πανέξυπνος αλλά οξύθυμος

Περιέγραψε τον πατέρα της ως έναν ευφυή άνθρωπο που άλλαζε συχνά δουλειές γιατί προκαλούσε εντάσεις. «Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Ήταν πολύ της λεπτομέρειας και στη δουλειά του επάνω. Το είχε πει κάποια στιγμή, θα πω σε στιγμές διαύγειας, ότι “αν δεν ήμουν τόσο οξύθυμος και είχα μείνει στη δουλειά που ήμουνα από την αρχή, θα είχα πάρει και πολύ καλύτερα λεφτά αυτήν την στιγμή το μήνα” και “εγώ τσακωνόμουν συνέχεια, και έφευγα”. Δούλευε σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχναν βίδες αλλά άλλαζε δουλειά συνέχεια από ό,τι μου είχε πει μετά κάποια στιγμή στο παρελθόν. Τσακωνόταν, έφευγε, πήγαινε αλλού, σε άλλη δουλειά και κάποια στιγμή είχε ανοίξει δικό του εργαστήριο το οποίο δεν πήγε καλά και το είχε κλείσει λίγο πριν βγει στην σύνταξη».

Η εμμονή με τα μάγια

«Χαλούσε πολλά λεφτά σε υποτιθέμενα μαγικά. Είχε πάει Ινδία να κάνει αυτά τα πράγματα. Είχε κάποια εκεί στην Αθήνα που της έδινε καλά λεφτά για να κάνει υποτίθεται μάγια. Οπότε ξέρω ότι έχει χαλάσει πάρα πολλά λεφτά σε αυτά τα πράγματα», συνέχισε.

Για τη σχέση τους είπε ότι μεγάλωσε με τους παππούδες τους. «Οι σχέσεις μας δεν ήταν καλές από παιδί που ήμουν. Από μωρό με είχαν αφήσει στο χωριό, στους γονείς της μητέρας μου και στην αδερφή της μητέρας μου. Αυτοί με μεγάλωσαν. Και επειδή είχα μεγαλώσει εκεί, στο μυαλό του ήταν ότι εμένα μου είχαν κάνει μάγια να τους αγαπάω αυτούς περισσότερο από ό,τι αγαπάω αυτόν. Όταν ήμασταν εγώ κι αυτός, με τσακωνόταν συνέχεια, ότι μου έχουν κάνει μάγια, ότι τους κάνει μάγια πίσω για να φύγω εγώ από αυτούς. Κάτι τρελά πράγματα δηλαδή, που δεν τα χωράει ο νους κανενός ανθρώπου με σώας τας φρένας.

