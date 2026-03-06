Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, τάχθηκε υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε απόψε με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Η θέση αρχής της Ρωσίας, για την ανάγκη μιας άμεσης παύσης των εχθροπραξιών, επαναβεβαιώθηκε» ανέφερε η ρωσική προεδρία.

Ο Πούτιν ζήτησε επίσης να επιστρέψουν όλες οι πλευρές «στον δρόμο μιας πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης».

Ακόμη, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε στον Πεζέσκιαν τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, των μελών της οικογένειάς του αλλά και των αμάχων, ενώ επισήμανε ότι είναι σε συνεχή επαφή με τους ηγέτες των αραβικών χωρών του Περσικού Κόλπου.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Οι μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή «έξυπνων» όπλων

Πόλεμος στο Ιράν: Το Ισραήλ στηρίζει τους Κούρδους του Ιράκ για πιθανή εξέγερση στα σύνορα με την Τεχεράνη – Συνομιλίες εδώ και ένα χρόνο

«Νόμιμος στόχος» η Ευρώπη αν εμπλακεί, λέει το Ιράν και χτυπά βάσεις των ΗΠΑ – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Live οι εξελίξεις





